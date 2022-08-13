13 августа 2022
12 августа 2022

Курганцы обвинили спасателей в бездействии, пока тонул человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, море, озеро, спасатель, водоем, вода
На курганских Голубых озерах тонул человек Фото:

Курганцы обвинили спасателей, работающих на Голубых озерах, в бездействии, пока тонул человек. Пост с описанием произошедшего опубликован в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера ездили отдыхать на Голубые озера, случилось ЧП. Начал тонуть человек, а спасатели сидели в телефонах. Молодому человеку в воде стало плохо, слава богу, что на берегу оказался мужчина, который его спас. Я очень надеюсь, что этим займутся», — пишет очевидец.

По словам женщины, ни один из спасателей ни разу не выходил и не осматривал берег за все время, что они там находились. Комментаторы пишут, что в такой ситуации нужно было подойти к спасателям и сказать о происходящем. URA.RU позвонили в пресс-службу МЧС по Курганской области, чтобы узнать подробности. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что десять курганцев утонули во время купания с начала сезона. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах.

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Курганцы обвинили спасателей, работающих на Голубых озерах, в бездействии, пока тонул человек. Пост с описанием произошедшего опубликован в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». «Вчера ездили отдыхать на Голубые озера, случилось ЧП. Начал тонуть человек, а спасатели сидели в телефонах. Молодому человеку в воде стало плохо, слава богу, что на берегу оказался мужчина, который его спас. Я очень надеюсь, что этим займутся», — пишет очевидец. По словам женщины, ни один из спасателей ни разу не выходил и не осматривал берег за все время, что они там находились. Комментаторы пишут, что в такой ситуации нужно было подойти к спасателям и сказать о происходящем. URA.RU позвонили в пресс-службу МЧС по Курганской области, чтобы узнать подробности. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что десять курганцев утонули во время купания с начала сезона. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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