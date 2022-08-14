Мать погибшей пермской девочки уверена, что ее убили

15 августа 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Колодец, в котором нашли тело девочки фото: Максим Анфалов Девочку, чье тело нашли в колодце поселка Верхнечусовские городки в Пермском крае, убили, уверена ее мама Елена. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Ее туда принесли. Ее туда принесли! Мы там обходили все изначально. Там всегда около магазина гуляют дети, их там всегда гуляет много очень. Понимаете, просто так [чтобы] ребенок пошел в кусты, открыл колодец и лег туда, не бывает такого просто», — говорит Елена. По ее словам, колодец за магазином всегда был закрыт. Убийца, по мнению Елены, мог выбрать момент, когда в поисках был перерыв для координации работы, и незаметно подбросить тело. Камер видеонаблюдения у магазина нет. В магазин девочка 12 августа пошла за чупа-чупсом. Тревогу родители забили примерно через полчаса после ухода. Сначала искали ее самостоятельно, а еще минут через 40 обратились в полицию. После этого к поискам присоединились профессионалы и волонтеры. Колодец, в котором позже нашли тело, поисковики осматривали неоднократно, но ничего там не обнаружили. Шестилетняя девочка в поселке Верхнечусовские городки пропала 12 августа. Спустя два дня поисков ее тело нашли в колодце с водой. Знакомые говорят, что она воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье. Ранее возможной причиной трагедии называли несчастный случай. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина. О том, как шли поиски, рассказывала координатор поискового отряда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девочку, чье тело нашли в колодце поселка Верхнечусовские городки в Пермском крае, убили, уверена ее мама Елена. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Ее туда принесли. Ее туда принесли! Мы там обходили все изначально. Там всегда около магазина гуляют дети, их там всегда гуляет много очень. Понимаете, просто так [чтобы] ребенок пошел в кусты, открыл колодец и лег туда, не бывает такого просто», — говорит Елена. По ее словам, колодец за магазином всегда был закрыт. Убийца, по мнению Елены, мог выбрать момент, когда в поисках был перерыв для координации работы, и незаметно подбросить тело. Камер видеонаблюдения у магазина нет. В магазин девочка 12 августа пошла за чупа-чупсом. Тревогу родители забили примерно через полчаса после ухода. Сначала искали ее самостоятельно, а еще минут через 40 обратились в полицию. После этого к поискам присоединились профессионалы и волонтеры. Колодец, в котором позже нашли тело, поисковики осматривали неоднократно, но ничего там не обнаружили. Шестилетняя девочка в поселке Верхнечусовские городки пропала 12 августа. Спустя два дня поисков ее тело нашли в колодце с водой. Знакомые говорят, что она воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье. Ранее возможной причиной трагедии называли несчастный случай. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина. О том, как шли поиски, рассказывала координатор поискового отряда.