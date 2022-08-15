Курганские власти критикуют за передачу здания детсада в собственность области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание бывшего детского сада с пристроем в центре Кургана городские власти планируют бесплатно отдать в собственность областного департамента. Об этом рассказал депутат гордумы Яков Сидоров.

«17 августа 2022 года Курганская городская дума будет рассматривать обращение департамента образования и науки Курганской области о безвозмездной передаче в собственность области 3-х зданий по ул. К.Мяготина, 130», — сообщил депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и обнародовал документы. Предложение городских властей политик назвал «подарком областному правительству».

При этом политик сомневается, что трехэтажное здание будет использовано для развития. В настоящее время здание, в котором раньше находился детсад компенсирующего вида, находится в неухоженном состоянии. В пояснительной записке за подписью главы Кургана Елены Ситниковой сообщается, что здание безвозмездно передано «Центру развития современных компетенций».

Сидоров полагает, что после передачи объекта из трех зданий общей площадью около 580 квадратов в собственность областного департамента, он может быть выставлен на торги, как это было сделано с помещением по соседству. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию по передаче здания. На момент публикации ответ еще не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана с торгов было продано бывшее здание школы. На ее месте появится жилой дом.

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров обеспокоился передачей зданий в собственность областного департамента фото: VK Яков Сидоров