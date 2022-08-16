Суд отказал челябинскому экс-губернатору из-за трех тысяч рублей

17 августа 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд отказался рассматривать апелляцию экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение о почти 40-милионной сделке из-за неуплаты госпошлины в 3 тыс. рублей и ряда других нарушений. Это следует из базы судебных дел. «При подаче апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда Челябинской области от 22 июля 2022 года по делу № А76-15892/2020 Дубровский Борис Александрович должен уплатить государственную пошлину в размере 3000 рублей. В рассматриваемом случае заявителем к апелляционной жалобе не приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины в установленном размере, либо ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате с документами, подтверждающими имущественное положение заявителя, что противоречит порядку апелляционного обжалования», — говорится в определении 18-го Арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU). Помимо этого, в документе указан еще ряд формальных недочетов, подлежащих устранению. Дубровский пытался оспорить признание областным арбитражам недействительными сделками перечисления более чем 37,3 млн рублей на свои счета, сделанные подконтрольным семье экс-чиновника ПО «Монтажник». По требованию конкурсного управляющего Елены Соломки бывшего главу области обязали вернуть эти деньги обанкротившейся компании. Аналогичное решение по инициативе Соломки было принято и по сделкам на 73 млн рублей. Сам Дубровский находится за пределами РФ, представители его семьи отказываются от общения со СМИ по поводу дела о банкротстве «Монтажника». Конкурсный управляющий заявила URA.RU, что не комментирует обстоятельства дела. Дубровские приобрели компанию, когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области: в итоге после завершения нулевого цикла работы остановились и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, он винит во всем работодателей.