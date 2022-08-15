15 августа 2022

В Тюмени хотят установить пособие для ВИЧ-инфицированных детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , тысяча рублей, рубли
Депутат предложил платить детям по 1000 рублей каждый месяц Фото:

Ежемесячную выплату в размере 1 000 рублей предлагается установить для несовершеннолетних жителей Тюменской области, зараженных ВИЧ. Соответствующий законопроект внесен в думу региона. В настоящее время на учете с вирусом иммунодефицита человека состоят 260 детей.

«Внести изменение в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Установить дополнительное ежемесячное пособие на ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, в размере 1000 рублей», — говорится в тексте законопроекта.

По данным областного СПИД-центра, в настоящее время в регионе под диспансерным наблюдением находятся 260 ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних. По мнению автора документа — депутата Глеба Трубина, такие дети должны получать не только федеральные (пенсии, пособия и прочие) меры поддержки, но и помощь от Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд заставил ВИЧ-инфицированную тюменку лечить своего сына. Мать обязали обследовать двухлетнего ребенка и не препятствовать в приеме им препаратов.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Ежемесячную выплату в размере 1 000 рублей предлагается установить для несовершеннолетних жителей Тюменской области, зараженных ВИЧ. Соответствующий законопроект внесен в думу региона. В настоящее время на учете с вирусом иммунодефицита человека состоят 260 детей. «Внести изменение в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Установить дополнительное ежемесячное пособие на ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, в размере 1000 рублей», — говорится в тексте законопроекта. По данным областного СПИД-центра, в настоящее время в регионе под диспансерным наблюдением находятся 260 ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних. По мнению автора документа — депутата Глеба Трубина, такие дети должны получать не только федеральные (пенсии, пособия и прочие) меры поддержки, но и помощь от Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд заставил ВИЧ-инфицированную тюменку лечить своего сына. Мать обязали обследовать двухлетнего ребенка и не препятствовать в приеме им препаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...