В Тюмени хотят установить пособие для ВИЧ-инфицированных детей

16 августа 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Депутат предложил платить детям по 1000 рублей каждый месяц Фото: Алексей Гущин © URA.RU Ежемесячную выплату в размере 1 000 рублей предлагается установить для несовершеннолетних жителей Тюменской области, зараженных ВИЧ. Соответствующий законопроект внесен в думу региона. В настоящее время на учете с вирусом иммунодефицита человека состоят 260 детей. «Внести изменение в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Установить дополнительное ежемесячное пособие на ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, в размере 1000 рублей», — говорится в тексте законопроекта. По данным областного СПИД-центра, в настоящее время в регионе под диспансерным наблюдением находятся 260 ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних. По мнению автора документа — депутата Глеба Трубина, такие дети должны получать не только федеральные (пенсии, пособия и прочие) меры поддержки, но и помощь от Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд заставил ВИЧ-инфицированную тюменку лечить своего сына. Мать обязали обследовать двухлетнего ребенка и не препятствовать в приеме им препаратов.

Ежемесячную выплату в размере 1 000 рублей предлагается установить для несовершеннолетних жителей Тюменской области, зараженных ВИЧ. Соответствующий законопроект внесен в думу региона. В настоящее время на учете с вирусом иммунодефицита человека состоят 260 детей. «Внести изменение в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Установить дополнительное ежемесячное пособие на ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, в размере 1000 рублей», — говорится в тексте законопроекта. По данным областного СПИД-центра, в настоящее время в регионе под диспансерным наблюдением находятся 260 ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних. По мнению автора документа — депутата Глеба Трубина, такие дети должны получать не только федеральные (пенсии, пособия и прочие) меры поддержки, но и помощь от Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд заставил ВИЧ-инфицированную тюменку лечить своего сына. Мать обязали обследовать двухлетнего ребенка и не препятствовать в приеме им препаратов.