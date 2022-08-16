Зеленский обвинил Запад в начале спецоперации России

16 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пожаловался на отказ Запада закрывать небо над Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада отказались закрывать небо над Украиной, и это повлияло на начало спецоперации. Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал президент Украины Владимир Зеленский. «Как вы, наверное, помните, с тех пор, как все началось, и до сих пор, все, о чем я просил — это закрыть небо, потому что если бы небо было закрыто, ничего бы не было. Мы также предлагали альтернативу закрытому небу: ряд самолетов», — сказал Зеленский. Ранее президент Украины обвинил НАТО в отказе закрыть небо над страной. При этом в сенате США заявили, что закрытие воздушного пространства приведет к началу третьей мировой войны. Зеленский также жаловался на недостаточные поставки оружия и плохую финансовую помощь. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Страны Запада отказались закрывать небо над Украиной, и это повлияло на начало спецоперации. Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал президент Украины Владимир Зеленский. «Как вы, наверное, помните, с тех пор, как все началось, и до сих пор, все, о чем я просил — это закрыть небо, потому что если бы небо было закрыто, ничего бы не было. Мы также предлагали альтернативу закрытому небу: ряд самолетов», — сказал Зеленский. Ранее президент Украины обвинил НАТО в отказе закрыть небо над страной. При этом в сенате США заявили, что закрытие воздушного пространства приведет к началу третьей мировой войны. Зеленский также жаловался на недостаточные поставки оружия и плохую финансовую помощь. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.