Тюменцам предлагают купить ресторан всего за 1 млн рублей. Фото

16 августа 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Заведение расположено на улице Валерии Гнаровской Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продается лаунж-бар Panorama, расположенный на улице Валерии Гнаровской. Объявление опубликовано на сайте Avito. Цена сделки — один миллион рублей. «Готовый бизнес, полностью создан с нуля. Зал и кухня целиком оборудованы и находятся в работе каждый день. Поставлен бизнес-ланч с 12:00 до 17:00. Наработана клиентская база постоянных гостей с соседних офисов и спальных районов. Проработанное меню — простое и вкусное, разных направлений. Само помещение оформлено в хорошем стиле, рядом конкурентов нет», — говорится в объявлении. Также продавец отметил, что причиной продажи является переезд. Ранее URA.RU писало о продаже стоматологии за 40 млн рублей. За чуть большую сумму в Тюмени можно купить восьмикомнатную квартиру. Причиной продажи владельцы называют переезд Avito

В Тюмени продается лаунж-бар Panorama, расположенный на улице Валерии Гнаровской. Объявление опубликовано на сайте Avito. Цена сделки — один миллион рублей. «Готовый бизнес, полностью создан с нуля. Зал и кухня целиком оборудованы и находятся в работе каждый день. Поставлен бизнес-ланч с 12:00 до 17:00. Наработана клиентская база постоянных гостей с соседних офисов и спальных районов. Проработанное меню — простое и вкусное, разных направлений. Само помещение оформлено в хорошем стиле, рядом конкурентов нет», — говорится в объявлении. Также продавец отметил, что причиной продажи является переезд. Ранее URA.RU писало о продаже стоматологии за 40 млн рублей. За чуть большую сумму в Тюмени можно купить восьмикомнатную квартиру.