Владельцы оценивают свой бизнес в 40 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени продается стоматология Vital, которая расположена на земельном участке 10 соток на первой линии в поселке Комарово, на улице Губернская. Объявление опубликовано на сайте Avito. Цена продажи — 40 миллионов рублей: за аналогичную цену в Тюмени предлагают купить большую квартиру.

«Преимущества бизнеса: удачная локация; укомплектованный штат из 10 сотрудников; за 5 лет наработанная база с клиентами; на цокольном этаже имеется цифровая лаборатория на аренде, с очень доступными ценами», — говорится в объявлении. Продавцы рассматривают вариант торга. Также владелица добавила, что причиной продажи бизнеса является раздел имущества.

Ранее URA.RU писало о продаже восьмикомнатной квартиры в центре Тюмени за сумму более 40 миллионов рублей. Также агентство публиковало новость о продаже однокомнатной квартиры в Тюмени по цене московской — за 81 миллион рублей.