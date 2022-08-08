08 августа 2022

В Тюмени продается стоматология по цене квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Владельцы оценивают свой бизнес в 40 миллионов рублей Фото:

В Тюмени продается стоматология Vital, которая расположена на земельном участке 10 соток на первой линии в поселке Комарово, на улице Губернская. Объявление опубликовано на сайте Avito. Цена продажи — 40 миллионов рублей: за аналогичную цену в Тюмени предлагают купить большую квартиру.

«Преимущества бизнеса: удачная локация; укомплектованный штат из 10 сотрудников; за 5 лет наработанная база с клиентами; на цокольном этаже имеется цифровая лаборатория на аренде, с очень доступными ценами», — говорится в объявлении. Продавцы рассматривают вариант торга. Также владелица добавила, что причиной продажи бизнеса является раздел имущества.

Ранее URA.RU писало о продаже восьмикомнатной квартиры в центре Тюмени за сумму более 40 миллионов рублей. Также агентство публиковало новость о продаже однокомнатной квартиры в Тюмени по цене московской — за 81 миллион рублей.

Объявление о продаже стоматологии Vital

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В Тюмени продается стоматология Vital, которая расположена на земельном участке 10 соток на первой линии в поселке Комарово, на улице Губернская. Объявление опубликовано на сайте Avito. Цена продажи — 40 миллионов рублей: за аналогичную цену в Тюмени предлагают купить большую квартиру. «Преимущества бизнеса: удачная локация; укомплектованный штат из 10 сотрудников; за 5 лет наработанная база с клиентами; на цокольном этаже имеется цифровая лаборатория на аренде, с очень доступными ценами», — говорится в объявлении. Продавцы рассматривают вариант торга. Также владелица добавила, что причиной продажи бизнеса является раздел имущества. Ранее URA.RU писало о продаже восьмикомнатной квартиры в центре Тюмени за сумму более 40 миллионов рублей. Также агентство публиковало новость о продаже однокомнатной квартиры в Тюмени по цене московской — за 81 миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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