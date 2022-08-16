Жители поселка в ЯНАО смогут смотреть кино на большом экране

Кинотеатр будет находится в Доме культуры «Сияние Севера»
В скором времени у жителей Харпа (ЯНАО) появится свой кинозал. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова в социальной сети «ВКонтакте».
«Наслаждаться игрой актеров и следить за сюжетом фильмов позволит национальный проект „Культура“. Уже заключен договор на поставку и монтаж кинооборудования», — написала Трескова.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО Айрат Лукманов снял фильм о мотопробеге. Документальный фильм позиционируется как дорожная история мотопробега Ноябрьск — Владивосток — Севастополь 2021 года.
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