16 августа 2022
15 августа 2022

Жители поселка в ЯНАО смогут смотреть кино на большом экране

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, ккт космос, кинозал
Кинотеатр будет находится в Доме культуры «Сияние Севера» Фото:

В скором времени у жителей Харпа (ЯНАО) появится свой кинозал. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова в социальной сети «ВКонтакте».

«Наслаждаться игрой актеров и следить за сюжетом фильмов позволит национальный проект „Культура“. Уже заключен договор на поставку и монтаж кинооборудования», — написала Трескова.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО Айрат Лукманов снял фильм о мотопробеге. Документальный фильм позиционируется как дорожная история мотопробега Ноябрьск — Владивосток — Севастополь 2021 года.

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В скором времени у жителей Харпа (ЯНАО) появится свой кинозал. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова в социальной сети «ВКонтакте». «Наслаждаться игрой актеров и следить за сюжетом фильмов позволит национальный проект „Культура“. Уже заключен договор на поставку и монтаж кинооборудования», — написала Трескова. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО Айрат Лукманов снял фильм о мотопробеге. Документальный фильм позиционируется как дорожная история мотопробега Ноябрьск — Владивосток — Севастополь 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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