Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
«Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — сказал политик. По его словам, лишь безусловная «прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС» для Украины, международного сообщества и МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к ядерной безопасности.
Ранее замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий заявил, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать ядерные объекты. По его словам, киевские власти практически занимаются ядерным терроризмом.
17 августа украинские националисты открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, они наводили артиллерию ВСУ.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. «Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — сказал политик. По его словам, лишь безусловная «прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС» для Украины, международного сообщества и МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к ядерной безопасности. Ранее замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий заявил, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать ядерные объекты. По его словам, киевские власти практически занимаются ядерным терроризмом. 17 августа украинские националисты открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, они наводили артиллерию ВСУ. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.