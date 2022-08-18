18 августа 2022

Мебель семьи челябинского экс-губернатора распродали с торгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрический чайник с подсветкой, миксер. Москва, электрический чайник, кухня
С молотка ушел даже электрический чайник (фото из архива) Фото:

Имущество главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области, ПО «Монтажник», выставили на торги в рамках дела о банкротстве компании. Всем желающим предлагается приобрести мебель, кухонную технику, инструменты и промышленное оборудование. Это следует из данных сервиса СБИС.

«Решением Арбитражного суда Челябинской области АО „Производственное объединение Монтажник“ признано несостоятельным (банкротом). Основания для проведения торгов посредством публичного предложения — решение комитета кредиторов должника от 11 мая 2022 года», — поясняется в официальном уведомлении на сайте СБИС.

Как следует из его текста, по итогам торгов заключено два договора купли-продажи. Один на сумму 398 тысяч рублей, второй — на 791 тысячу рублей. С молотка ушли офисные шкафы и прочая мебель, кулеры, несколько бытовых холодильников отечественного и зарубежного производства, кондиционеры, зеркала, напольный вентилятор, настенные часы и даже электрический чайник. Еще одна фирмы выкупила запас промышленного крепежа, электрическую лебедку, печь для сушки электродов, сварочный аппарат, верстак и подобные вещи.

В сентябре должны состояться новые торги. Покупателям предложат приобрести тяжелую технику: автомобили-бетоносмесители, краны, самосвалы и полуприцепы, экскаваторы Komatsu и Hyundai, фургон «FIAT DUCATO» и легковые автомашины, а также автопогрузчики. Самым дорогим предложением станет имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» в Башкирии — для него назначена стартовая цена 41,4 млн рублей.

В 2018 году Дубровские купили ПО «Монтажник», которое занялось строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Глава семейства, лоббировавший проведение их в Челябинске, в тот момент руководил областью. Завершен лишь нулевой цикл, после чего стройка была заморожена, и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Общий долг перед кредиторами оценивается примерно в 2 млрд рублей, экс-директор фирмы Алексей Павлюк ждет приговора суда. Ему предъявили обвинение по семи статьям УК РФ, сам он пытается переложить ответственность на владельцев компании.

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Имущество главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области, ПО «Монтажник», выставили на торги в рамках дела о банкротстве компании. Всем желающим предлагается приобрести мебель, кухонную технику, инструменты и промышленное оборудование. Это следует из данных сервиса СБИС. «Решением Арбитражного суда Челябинской области АО „Производственное объединение Монтажник“ признано несостоятельным (банкротом). Основания для проведения торгов посредством публичного предложения — решение комитета кредиторов должника от 11 мая 2022 года», — поясняется в официальном уведомлении на сайте СБИС. Как следует из его текста, по итогам торгов заключено два договора купли-продажи. Один на сумму 398 тысяч рублей, второй — на 791 тысячу рублей. С молотка ушли офисные шкафы и прочая мебель, кулеры, несколько бытовых холодильников отечественного и зарубежного производства, кондиционеры, зеркала, напольный вентилятор, настенные часы и даже электрический чайник. Еще одна фирмы выкупила запас промышленного крепежа, электрическую лебедку, печь для сушки электродов, сварочный аппарат, верстак и подобные вещи. В сентябре должны состояться новые торги. Покупателям предложат приобрести тяжелую технику: автомобили-бетоносмесители, краны, самосвалы и полуприцепы, экскаваторы Komatsu и Hyundai, фургон «FIAT DUCATO» и легковые автомашины, а также автопогрузчики. Самым дорогим предложением станет имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» в Башкирии — для него назначена стартовая цена 41,4 млн рублей. В 2018 году Дубровские купили ПО «Монтажник», которое занялось строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Глава семейства, лоббировавший проведение их в Челябинске, в тот момент руководил областью. Завершен лишь нулевой цикл, после чего стройка была заморожена, и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Общий долг перед кредиторами оценивается примерно в 2 млрд рублей, экс-директор фирмы Алексей Павлюк ждет приговора суда. Ему предъявили обвинение по семи статьям УК РФ, сам он пытается переложить ответственность на владельцев компании.
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