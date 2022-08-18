Власти хотят ввести новые выплаты россиянам из-за утечек данных

19 августа 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

Минцифры РФ обсуждает с рядом крупных IT-компаний введение выплат для граждан, чьи личные данные утекли в открытый доступ. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Собеседники газеты утверждают, что Минцифры и российские IT-компании обсуждают создание фонда материальной компенсации для жертв утечек баз данных. Пополняться фонд может из оборотных штрафов, которые будут выплачивать компании, допустившие утечки персональной информации. В министерстве отметили, что предстоит определить правила расчета этих компенсаций, а также условия для того, чтобы претендовать на выплаты и другие детали. Эксперты положительно оценили идею Минцифры, отмечая, что штрафы за утечки не учитывают интересы пострадавших. Ранее сообщалось, что хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России». В июле также в открытом доступе оказалась база данных клиентов компании СДЭК. В мае утечка произошла у сервиса доставки еды Delivery Club. В Госдуме РФ уже предложили ужесточить наказание для компаний за сливы персональных данных пользователей.