18 августа 2022

Власти хотят ввести новые выплаты россиянам из-за утечек данных

© Служба новостей «URA.RU»
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Минцифры продумывает механизм компенсаций для жертв утечек персональных данных Фото:

Минцифры РФ обсуждает с рядом крупных IT-компаний введение выплат для граждан, чьи личные данные утекли в открытый доступ. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Собеседники газеты утверждают, что Минцифры и российские IT-компании обсуждают создание фонда материальной компенсации для жертв утечек баз данных. Пополняться фонд может из оборотных штрафов, которые будут выплачивать компании, допустившие утечки персональной информации.

В министерстве отметили, что предстоит определить правила расчета этих компенсаций, а также условия для того, чтобы претендовать на выплаты и другие детали. Эксперты положительно оценили идею Минцифры, отмечая, что штрафы за утечки не учитывают интересы пострадавших.

Ранее сообщалось, что хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России». В июле также в открытом доступе оказалась база данных клиентов компании СДЭК. В мае утечка произошла у сервиса доставки еды Delivery Club. В Госдуме РФ уже предложили ужесточить наказание для компаний за сливы персональных данных пользователей.

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Минцифры РФ обсуждает с рядом крупных IT-компаний введение выплат для граждан, чьи личные данные утекли в открытый доступ. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Собеседники газеты утверждают, что Минцифры и российские IT-компании обсуждают создание фонда материальной компенсации для жертв утечек баз данных. Пополняться фонд может из оборотных штрафов, которые будут выплачивать компании, допустившие утечки персональной информации. В министерстве отметили, что предстоит определить правила расчета этих компенсаций, а также условия для того, чтобы претендовать на выплаты и другие детали. Эксперты положительно оценили идею Минцифры, отмечая, что штрафы за утечки не учитывают интересы пострадавших. Ранее сообщалось, что хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России». В июле также в открытом доступе оказалась база данных клиентов компании СДЭК. В мае утечка произошла у сервиса доставки еды Delivery Club. В Госдуме РФ уже предложили ужесточить наказание для компаний за сливы персональных данных пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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