18 августа 2022

Тюменская область подписала соглашение с Турцией

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За 2021 год Тюменская область экспортировала в Турцию товаров на сумму, превышающую 11 миллиардов рублей Фото:

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Главной целью является наращивание объемов экспорта.

«Наращивание объемов российско-турецкого экспорта и содействие росту взаимных инвестиций — главная цель подписанного соглашения между Ассоциацией «Российско-Турецкий Диалог» и Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», — сообщили в информационном центре. По информации властей, за 2021 год Тюменская область экспортировала в Турцию товаров на сумму свыше 11 миллиардов рублей.

Генеральный директор инвестиционного фонда, Николай Пуртов, считает, что увеличение экспорта возможно в нескольких направления, учитывая богатые запасы древесины и развитый нефтегазовый сектор Тюменской области. Пуртов заявил, что для предпринимателей из Турции рынок региона также открыт.

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Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Главной целью является наращивание объемов экспорта. «Наращивание объемов российско-турецкого экспорта и содействие росту взаимных инвестиций — главная цель подписанного соглашения между Ассоциацией «Российско-Турецкий Диалог» и Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», — сообщили в информационном центре. По информации властей, за 2021 год Тюменская область экспортировала в Турцию товаров на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Генеральный директор инвестиционного фонда, Николай Пуртов, считает, что увеличение экспорта возможно в нескольких направления, учитывая богатые запасы древесины и развитый нефтегазовый сектор Тюменской области. Пуртов заявил, что для предпринимателей из Турции рынок региона также открыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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