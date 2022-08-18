Тюменская область подписала соглашение с Турцией

19 августа 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

За 2021 год Тюменская область экспортировала в Турцию товаров на сумму, превышающую 11 миллиардов рублей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Главной целью является наращивание объемов экспорта. «Наращивание объемов российско-турецкого экспорта и содействие росту взаимных инвестиций — главная цель подписанного соглашения между Ассоциацией «Российско-Турецкий Диалог» и Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», — сообщили в информационном центре. По информации властей, за 2021 год Тюменская область экспортировала в Турцию товаров на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Генеральный директор инвестиционного фонда, Николай Пуртов, считает, что увеличение экспорта возможно в нескольких направления, учитывая богатые запасы древесины и развитый нефтегазовый сектор Тюменской области. Пуртов заявил, что для предпринимателей из Турции рынок региона также открыт.

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Главной целью является наращивание объемов экспорта. «Наращивание объемов российско-турецкого экспорта и содействие росту взаимных инвестиций — главная цель подписанного соглашения между Ассоциацией «Российско-Турецкий Диалог» и Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», — сообщили в информационном центре. По информации властей, за 2021 год Тюменская область экспортировала в Турцию товаров на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Генеральный директор инвестиционного фонда, Николай Пуртов, считает, что увеличение экспорта возможно в нескольких направления, учитывая богатые запасы древесины и развитый нефтегазовый сектор Тюменской области. Пуртов заявил, что для предпринимателей из Турции рынок региона также открыт.