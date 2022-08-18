Многодетным семьям в ЯНАО не хватит земельных участков

На очереди за земельными участками стоят 95 человек, сообщила жительница Тарко-Сале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Не все многодетные семьи в Тарко-Сале (ЯНАО) могут получить земельные участки из-за долгих очередей. Об этом сообщила местная жительница на встрече губернатора Дмитрия Артюхова с жителями города в рамках «Честного маршрута».

«Семьи, которые очень долго стоят в очереди, теряют свое право получить земельный участок, потому что старшие дети достигают совершеннолетия. В прошлом году их выдали более 30. В этом году после начала строительства микрорайона Южный их выделили всего пять, а в очереди 95 человек стоят», — рассказала женщина.

На вопрос горожанки ответили представители мэрии, которые пояснили, что число участков сократилось из-за лесного фонда. «Действительно количество участков сократилось, потому что возле нас есть лесной фонд. Все земельные участки, которые можно было распределить, мы их распределили. Их будет примерно еще 10-20 и все», — ответили там.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Надыма пожаловалась, что у них в районе не выдают участки многодетным семьям. Тогда Дмитрий Артюхов объяснил, что в Надымском районе не планируют выделять участки для многодетных семей, потому что из практики 97% семей, которые берут землю, строиться так и не начинают.