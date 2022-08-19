В Кургане показали, как за секунду собирают 23 кг картошки. Видео

20 августа 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

В Кургане собирают 7 тонн картофеля за 5 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области показали, как за секунду можно собрать 23 кг картошки. Видео и информацией об этом поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский агрохолдинг Немировых — единственное в стране хозяйство, где одновременно работают два сложных самоходных комбайна именно такой комплектации, осуществляющих уборку урожая», — рассказывает губернатор. По его словам, за 5 минут такой комбайн собирает 7 тонн картофеля. Также Шумков пишет, что при поддержке государства реализуется проект по строительству свинофермы, на которой в год на убой будут выращиваться 42 тысячи свиней. Это позволит получать пять тысяч тонн мяса в год. Ранее URA.RU писало, что курганские школьники посадили картошку по поручению Шумкова. По его словам, приобщать к труду школьников необходимо не только в теории, но и на практике.

В Курганской области показали, как за секунду можно собрать 23 кг картошки. Видео и информацией об этом поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский агрохолдинг Немировых — единственное в стране хозяйство, где одновременно работают два сложных самоходных комбайна именно такой комплектации, осуществляющих уборку урожая», — рассказывает губернатор. По его словам, за 5 минут такой комбайн собирает 7 тонн картофеля. Также Шумков пишет, что при поддержке государства реализуется проект по строительству свинофермы, на которой в год на убой будут выращиваться 42 тысячи свиней. Это позволит получать пять тысяч тонн мяса в год. Ранее URA.RU писало, что курганские школьники посадили картошку по поручению Шумкова. По его словам, приобщать к труду школьников необходимо не только в теории, но и на практике.