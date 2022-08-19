В Курганской области показали, как за секунду можно собрать 23 кг картошки. Видео и информацией об этом поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Курганский агрохолдинг Немировых — единственное в стране хозяйство, где одновременно работают два сложных самоходных комбайна именно такой комплектации, осуществляющих уборку урожая», — рассказывает губернатор. По его словам, за 5 минут такой комбайн собирает 7 тонн картофеля.
Также Шумков пишет, что при поддержке государства реализуется проект по строительству свинофермы, на которой в год на убой будут выращиваться 42 тысячи свиней. Это позволит получать пять тысяч тонн мяса в год.
Ранее URA.RU писало, что курганские школьники посадили картошку по поручению Шумкова. По его словам, приобщать к труду школьников необходимо не только в теории, но и на практике.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»