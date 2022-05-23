Ученики Звериноголовского района (Курганская область) посадили гектар картофеля на школьных огородах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Учащиеся Звериноголовского района (Курганская область) по поручению главы региона Вадима Шумкова посадили гектар картофеля на школьных огородах. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области.

«Приобщать к труду школьников необходимо не только в теории, но и на практике. Тем более, что стараются ребята для себя. Выращенный урожай в дальнейшем мы передадим в школьную столовую, это будет способствовать, в том числе, разнообразию и витаминизации питания», — сказала и. о. начальника управления образования администрации Звериноголовского района Камила Жимбаева. В мероприятии также приняли участие педагоги всех школ муниципалитета.

Работа по посадке овощей на пришкольных огородах проведена во всех муниципалитетах региона. По поручению губернатора Шумкова овощи выращивают не только школьники, но также студенты колледжей и техникумов.

Ранее URA.RU писало о том, что Шумков заявил о бесплатной раздаче картофеля. На эти цели было предусмотрено 40 тонн. В Курганской области будут следить за тем, чтобы курганцы не съели бесплатную картошку. Курганская семья пожаловались, что им отказали в выдаче бесплатного семенного картофеля.

Школьники Звериноголовского района посадили гектар картофеля по поручения Шумкова Фото: департамент образования и науки Курганской области