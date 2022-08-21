21 августа 2022
20 августа 2022

Курганские власти раскритиковали новый ремонт, который начали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, скамейка, парк, реконструкция, бордюрный камень
Парк обновляют в Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото:

Представители администрации Целинного муниципального округа нашли недочеты в работе строителей во время ремонта парка Победы. Об этом сообщили сотрудники администрации округа.

«По каждой стройке состоялся предметный разговор с подрядчиком, были указаны все недочеты и недоделки в работе строителей. Один из самых больших — заниженное основание под будущую новую трибуну. На устранение замечаний подрядчику дана одна неделя», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Александром Сытовым. Он приехал в парк для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся объекты, которые должны построить в этом году. Сытов отметил, что этот парк является основным местом отдыха для местных жителей.

Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Алексадром Сытовым (второй справа)
Фото:

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Представители администрации Целинного муниципального округа нашли недочеты в работе строителей во время ремонта парка Победы. Об этом сообщили сотрудники администрации округа. «По каждой стройке состоялся предметный разговор с подрядчиком, были указаны все недочеты и недоделки в работе строителей. Один из самых больших — заниженное основание под будущую новую трибуну. На устранение замечаний подрядчику дана одна неделя», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Александром Сытовым. Он приехал в парк для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся объекты, которые должны построить в этом году. Сытов отметил, что этот парк является основным местом отдыха для местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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