Представители администрации Целинного муниципального округа нашли недочеты в работе строителей во время ремонта парка Победы. Об этом сообщили сотрудники администрации округа.
«По каждой стройке состоялся предметный разговор с подрядчиком, были указаны все недочеты и недоделки в работе строителей. Один из самых больших — заниженное основание под будущую новую трибуну. На устранение замечаний подрядчику дана одна неделя», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Александром Сытовым. Он приехал в парк для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся объекты, которые должны построить в этом году. Сытов отметил, что этот парк является основным местом отдыха для местных жителей.
Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Алексадром Сытовым (второй справа)
Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
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Представители администрации Целинного муниципального округа нашли недочеты в работе строителей во время ремонта парка Победы. Об этом сообщили сотрудники администрации округа. «По каждой стройке состоялся предметный разговор с подрядчиком, были указаны все недочеты и недоделки в работе строителей. Один из самых больших — заниженное основание под будущую новую трибуну. На устранение замечаний подрядчику дана одна неделя», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Александром Сытовым. Он приехал в парк для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся объекты, которые должны построить в этом году. Сытов отметил, что этот парк является основным местом отдыха для местных жителей.