Парк обновляют в Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Целинного муниципального округа нашли недочеты в работе строителей во время ремонта парка Победы. Об этом сообщили сотрудники администрации округа.

«По каждой стройке состоялся предметный разговор с подрядчиком, были указаны все недочеты и недоделки в работе строителей. Один из самых больших — заниженное основание под будущую новую трибуну. На устранение замечаний подрядчику дана одна неделя», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Проблемы заметили во время посещения парка главой округа Александром Сытовым. Он приехал в парк для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся объекты, которые должны построить в этом году. Сытов отметил, что этот парк является основным местом отдыха для местных жителей.