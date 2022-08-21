Спасти пассажира загоревшейся иномарки не удалось (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аварии с бетононасосом, произошедшей на окружной дороге в Тюмени, погиб пассажир легковой иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После удара Kia загорелась, спасти пассажира автомобиля не удалось.

«Автомобиль Kia въехал в заднюю часть бетононасоса, поворачивающего налево. В ДТП погиб 34-летний пассажир иномарки, 36-летний водитель травмирован. Мужчины ехали на работу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Как ранее писало URA.RU, авария произошла на окружной дороге, в районе микрорайона Плеханово. Kia от удара отбросило на другой автомобиль, после чего иномарка загорелась. Медики пытались спасти пассажира машины, однако он скончался.

Фото: УГИБДД по Тюменской области