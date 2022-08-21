В аварии с бетононасосом, произошедшей на окружной дороге в Тюмени, погиб пассажир легковой иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После удара Kia загорелась, спасти пассажира автомобиля не удалось.
«Автомобиль Kia въехал в заднюю часть бетононасоса, поворачивающего налево. В ДТП погиб 34-летний пассажир иномарки, 36-летний водитель травмирован. Мужчины ехали на работу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД.
Как ранее писало URA.RU, авария произошла на окружной дороге, в районе микрорайона Плеханово. Kia от удара отбросило на другой автомобиль, после чего иномарка загорелась. Медики пытались спасти пассажира машины, однако он скончался.
Фото: УГИБДД по Тюменской области
Фото: УГИБДД по Тюменской области
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В аварии с бетононасосом, произошедшей на окружной дороге в Тюмени, погиб пассажир легковой иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После удара Kia загорелась, спасти пассажира автомобиля не удалось. «Автомобиль Kia въехал в заднюю часть бетононасоса, поворачивающего налево. В ДТП погиб 34-летний пассажир иномарки, 36-летний водитель травмирован. Мужчины ехали на работу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД. Как ранее писало URA.RU, авария произошла на окружной дороге, в районе микрорайона Плеханово. Kia от удара отбросило на другой автомобиль, после чего иномарка загорелась. Медики пытались спасти пассажира машины, однако он скончался.