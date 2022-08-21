21 августа 2022
20 августа 2022

В Тюмени в аварии с большегрузом погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Спасти пассажира загоревшейся иномарки не удалось (архивное фото) Фото:

В аварии с бетононасосом, произошедшей на окружной дороге в Тюмени, погиб пассажир легковой иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После удара Kia загорелась, спасти пассажира автомобиля не удалось.

«Автомобиль Kia въехал в заднюю часть бетононасоса, поворачивающего налево. В ДТП погиб 34-летний пассажир иномарки, 36-летний водитель травмирован. Мужчины ехали на работу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Как ранее писало URA.RU, авария произошла на окружной дороге, в районе микрорайона Плеханово. Kia от удара отбросило на другой автомобиль, после чего иномарка загорелась. Медики пытались спасти пассажира машины, однако он скончался.

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Фото:

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В аварии с бетононасосом, произошедшей на окружной дороге в Тюмени, погиб пассажир легковой иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После удара Kia загорелась, спасти пассажира автомобиля не удалось. «Автомобиль Kia въехал в заднюю часть бетононасоса, поворачивающего налево. В ДТП погиб 34-летний пассажир иномарки, 36-летний водитель травмирован. Мужчины ехали на работу», — рассказали в пресс-службе УГИБДД. Как ранее писало URA.RU, авария произошла на окружной дороге, в районе микрорайона Плеханово. Kia от удара отбросило на другой автомобиль, после чего иномарка загорелась. Медики пытались спасти пассажира машины, однако он скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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