21 августа 2022
20 августа 2022

В Тюмени иномарка загорелась после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Машина загорелась после столкновения с двумя другими авто (архивное фото) Фото:

В результате ДТП на окружной дороге в Тюмени сгорел автомобиль Kia, сейчас медики борются за жизнь пассажира иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП на окружной дороге Тюмени в районе Плеханово. По предварительным данным, автомобиль Kia въехал в бетононасос Daewoo. После легковое авто отбросило на Isuzu, после чего корейская иномарка загорелась», — рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Там добавили, что водитель Kia получил травму ноги. Его пассажир пострадал намного серьезнее: сейчас за жизнь мужчины борются медики скорой помощи.

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В результате ДТП на окружной дороге в Тюмени сгорел автомобиль Kia, сейчас медики борются за жизнь пассажира иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «ДТП на окружной дороге Тюмени в районе Плеханово. По предварительным данным, автомобиль Kia въехал в бетононасос Daewoo. После легковое авто отбросило на Isuzu, после чего корейская иномарка загорелась», — рассказали в пресс-службе УГИБДД. Там добавили, что водитель Kia получил травму ноги. Его пассажир пострадал намного серьезнее: сейчас за жизнь мужчины борются медики скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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