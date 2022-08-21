Машина загорелась после столкновения с двумя другими авто (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате ДТП на окружной дороге в Тюмени сгорел автомобиль Kia, сейчас медики борются за жизнь пассажира иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП на окружной дороге Тюмени в районе Плеханово. По предварительным данным, автомобиль Kia въехал в бетононасос Daewoo. После легковое авто отбросило на Isuzu, после чего корейская иномарка загорелась», — рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Там добавили, что водитель Kia получил травму ноги. Его пассажир пострадал намного серьезнее: сейчас за жизнь мужчины борются медики скорой помощи.

Фото: УГИБДД области