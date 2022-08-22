Жительнице Кургана фонд страхования заплатит за год больничного

магазин, где работала женщина, закрылся из-за смерти владельца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реготделение Фонда социального страхования (ФСС) выплатит жительнице Кургана пособие по временной нетрудоспособности вместо умершего работодателя. Такое решение вынес городской суд. Женщине, как застрахованному лицу, ведомство сначала отказало в выплате, тогда она и обратилась с иском в суд, который удовлетворили.

«С 18 октября 2021 ей был открыт больничный лист в связи с госпитализацией в ГКУ „Курганская городская больница № 2“ с диагнозом „COVID“. До настоящего времени она находится на больничном листе в связи с последствиями от перенесенного заболевания. В ноябре 2021 года деятельность индивидуального предпринимателя, у которого работала женщина, была прекращена в связи со смертью», — сообщается на сайте Курганского городского суда.

Так, жительница Кургана почти год находится на больничном из-за перенесенного COVID, за это время магазин, в котором она работала продавцом, закрылся. Суд сослался на положения федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и обязал ФСС выплатить пособие, исходя из минимального размера оплаты труда (в Курганской области на сегодня это 12792 рубля). Таким образом, женщина должна получить от фонда почти 100 тысяч рублей за временную нетрудоспособность по состоянию здоровья.