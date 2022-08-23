ФСБ поймала жителя Кургана, призывавшего убивать тюремщиков

Сотрудники курганского УФСБ поймали курганца, который призывал в соцсетях убивать тюремщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского УФСБ задержали жителя областного центра, который в соцсетях призывал вести экстремистскую деятельность и расправляться со служащими ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ. «В открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ обвиняемый размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ», — рассказали в УФСБ.

Противоправную деятельность обвиняемый вел в соцсети «ВКонтакте». Мужчина свою вину признал и раскаялся. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало о задержании силовиками курганца, призывавшего к убийству чиновников. В отношении 36-летнего курганца ведутся следственные действия.