23 августа 2022

ФСБ поймала жителя Кургана, призывавшего убивать тюремщиков

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники курганского УФСБ поймали курганца, который призывал в соцсетях убивать тюремщиков Фото:

Сотрудники курганского УФСБ задержали жителя областного центра, который в соцсетях призывал вести экстремистскую деятельность и расправляться со служащими ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ. «В открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ обвиняемый размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ», — рассказали в УФСБ.

Противоправную деятельность обвиняемый вел в соцсети «ВКонтакте». Мужчина свою вину признал и раскаялся. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало о задержании силовиками курганца, призывавшего к убийству чиновников. В отношении 36-летнего курганца ведутся следственные действия.

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Сотрудники курганского УФСБ задержали жителя областного центра, который в соцсетях призывал вести экстремистскую деятельность и расправляться со служащими ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ. «В открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ обвиняемый размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ», — рассказали в УФСБ. Противоправную деятельность обвиняемый вел в соцсети «ВКонтакте». Мужчина свою вину признал и раскаялся. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало о задержании силовиками курганца, призывавшего к убийству чиновников. В отношении 36-летнего курганца ведутся следственные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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