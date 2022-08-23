У курганского УФСИН появится новая оборонная зона

24 августа 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

На территории оборонной зоны будет исправительный центр (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Земельный участок, который принадлежит курганскому УФСИН, планируют сделать зоной оборонного значения. Об этом на заседании Курганской городской думы сообщила директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана Нина Юшкова. «Проектом решения Курганской городской думы предлагается внести изменения в генеральный план в части смены функциональных зон. Смена производственной и многофункциональной зоны на зону оборонного значения по улице Панфилова, 23. <…> Земельный участок находится в федеральной собственности и одобрен для данной деятельности УФСИН», — сказала директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Нина Юшкова. По информации источника, на данной территории откроют исправительный центр для осужденных. Сейчас идет процесс оформления земли. Ранее о создании исправительного учреждения на своем сайте сообщало УФСИН России по Курганской области. Его планируют открыть в конце 2022 года. По данным ведомства, в нем смогут проживать более 100 осужденных к принудительным работам. На данный момент в Кургане действует один исправительный центр на 30 мест при ИК-1.

Земельный участок, который принадлежит курганскому УФСИН, планируют сделать зоной оборонного значения. Об этом на заседании Курганской городской думы сообщила директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана Нина Юшкова. «Проектом решения Курганской городской думы предлагается внести изменения в генеральный план в части смены функциональных зон. Смена производственной и многофункциональной зоны на зону оборонного значения по улице Панфилова, 23. <…> Земельный участок находится в федеральной собственности и одобрен для данной деятельности УФСИН», — сказала директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Нина Юшкова. По информации источника, на данной территории откроют исправительный центр для осужденных. Сейчас идет процесс оформления земли. Ранее о создании исправительного учреждения на своем сайте сообщало УФСИН России по Курганской области. Его планируют открыть в конце 2022 года. По данным ведомства, в нем смогут проживать более 100 осужденных к принудительным работам. На данный момент в Кургане действует один исправительный центр на 30 мест при ИК-1.