23 августа 2022

У курганского УФСИН появится новая оборонная зона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
На территории оборонной зоны будет исправительный центр (архивное фото) Фото:

Земельный участок, который принадлежит курганскому УФСИН, планируют сделать зоной оборонного значения. Об этом на заседании Курганской городской думы сообщила директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана Нина Юшкова.

«Проектом решения Курганской городской думы предлагается внести изменения в генеральный план в части смены функциональных зон. Смена производственной и многофункциональной зоны на зону оборонного значения по улице Панфилова, 23. <…> Земельный участок находится в федеральной собственности и одобрен для данной деятельности УФСИН», — сказала директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Нина Юшкова.

По информации источника, на данной территории откроют исправительный центр для осужденных. Сейчас идет процесс оформления земли.

Ранее о создании исправительного учреждения на своем сайте сообщало УФСИН России по Курганской области. Его планируют открыть в конце 2022 года. По данным ведомства, в нем смогут проживать более 100 осужденных к принудительным работам. На данный момент в Кургане действует один исправительный центр на 30 мест при ИК-1.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Земельный участок, который принадлежит курганскому УФСИН, планируют сделать зоной оборонного значения. Об этом на заседании Курганской городской думы сообщила директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана Нина Юшкова. «Проектом решения Курганской городской думы предлагается внести изменения в генеральный план в части смены функциональных зон. Смена производственной и многофункциональной зоны на зону оборонного значения по улице Панфилова, 23. <…> Земельный участок находится в федеральной собственности и одобрен для данной деятельности УФСИН», — сказала директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Нина Юшкова. По информации источника, на данной территории откроют исправительный центр для осужденных. Сейчас идет процесс оформления земли. Ранее о создании исправительного учреждения на своем сайте сообщало УФСИН России по Курганской области. Его планируют открыть в конце 2022 года. По данным ведомства, в нем смогут проживать более 100 осужденных к принудительным работам. На данный момент в Кургане действует один исправительный центр на 30 мест при ИК-1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...