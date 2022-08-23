Прокуратура Тобольска наказала директора УК за обман жильцов

Компания не выполняла свои обязательства и завышала стоимость на свои услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тобольская межрайонная прокуратура возбудила дело в отношении директора местной управляющей компании «Таурус». Об этом URA.RU сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. К парламентарию за помощью обратились жильцы, которые пожаловались на завышение платежей.

«Тобольской межрайонной прокуратурой были выявлены факты непроведения текущего ремонта, ненадлежащего содержания входной группы, необоснованного начисления платы за отопление. Также выявлено, что УК не обеспечила ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии. В отношении директора УК возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказал Вершинин.

По словам депутата, дело возбуждено по ч.4 ст. 9.16 КОаП РФ. Ее санкция предполагает штраф до 10 тыс. рублей для директора УК, или до 30 тыс. рублей — для юрлица.

Ранее агентство писало о бывшем директоре тобольского МУП, получившего срок за отмывание денег. За совершенные преступления мужчина был приговорен к 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.