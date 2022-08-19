Милонов: скандал с дочерью сенатора ХМАО — повод для чистки элит

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России необходима чистка политэлит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что после скандала с дочерью югорского сенатора Эдуарда Исакова Дианой, которая публично осудила российскую спецоперацию в Украине, политическая элита страны нуждается в чистках. Своим мнением он поделился с URA.RU.

«Вполне допускаю, что до начала российской спецоперации дочь сенатора могла спокойно себе загорать в Монако или на других курортах, была преисполнена западными ценностями, и это никого не смущало. А после всего произошедшего сенатор был вынужден как-то отреагировать. Возникает вопрос, как он ее воспитывал? Это сигнал для всей политэлиты на уровне губернаторов, сенаторов и других политиков о том, что нужны чистки. Сейчас в стране ситуация такая, что шутки кончились», — заявил Милонов.

Депутат Госдумы предложил, чтобы российская политэлита отчитывалась за материальное положение даже совершеннолетних детей, а также родителей. «Нужно знать, где они проживают, какая недвижимость есть у них или у родителей, проживают ли они за границей. Надеюсь, что эта ситуация станет лакмусовой бумагой для всех. Например, мои сыновья никогда не позволяли себе такие проступки», — добавил Милонов.

Югорская элита в публичном поле предпочла проигнорировать скандал вокруг политика. Лидер региональных единороссов и председатель окружной думы Борис Хохряков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Недоступна для звонков оказалась и его пресс-секретарь Лилия Букаринова. Глава исполкома ЕР Николай Заболотнев сослался на занятость и попросил перезвонить. Второй сенатор от ХМАО Александр Новьюхов не взял трубку. Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сказала, что не в курсе ситуации и поэтому не может ничего прокомментировать.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.