23 августа 2022

Вблизи городского парка в Тобольске найден труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, овраг, обрыв, природа урала
Труп обнаружили в овраге Фото:

Труп мужчины обнаружили вблизи одной из главных достопримечательностей Тобольска — сада Ермака: тело лежало в овраге на улице Вершина, которая находится в менее чем 100 метрах от парка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«23 августа спасатели привлекались к извлечению тела по улице Вершина в Тобольске. Труп лежал в овраге. Сотрудники спустились в него, упаковали тело, и передали его полицейским», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

Улица, где был обнаружен умерший, находится буквально в 60 метрах от одной из главных достопримечательностей Тобольска — сада Ермака. На Вершина расположены частные дома.

В поисковом отряде «Феникс» агентству сообщили, что потерявшихся горожан, подходящих под описание найденного мужчины, в настоящее время в Тобольске не разыскивают. Комментарий от следственного управления СК РФ по Тюменской области ожидается.

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Труп мужчины обнаружили вблизи одной из главных достопримечательностей Тобольска — сада Ермака: тело лежало в овраге на улице Вершина, которая находится в менее чем 100 метрах от парка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменской областной службе экстренного реагирования. «23 августа спасатели привлекались к извлечению тела по улице Вершина в Тобольске. Труп лежал в овраге. Сотрудники спустились в него, упаковали тело, и передали его полицейским», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. Улица, где был обнаружен умерший, находится буквально в 60 метрах от одной из главных достопримечательностей Тобольска — сада Ермака. На Вершина расположены частные дома. В поисковом отряде «Феникс» агентству сообщили, что потерявшихся горожан, подходящих под описание найденного мужчины, в настоящее время в Тобольске не разыскивают. Комментарий от следственного управления СК РФ по Тюменской области ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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