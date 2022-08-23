Вблизи городского парка в Тобольске найден труп мужчины

Труп обнаружили в овраге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Труп мужчины обнаружили вблизи одной из главных достопримечательностей Тобольска — сада Ермака: тело лежало в овраге на улице Вершина, которая находится в менее чем 100 метрах от парка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«23 августа спасатели привлекались к извлечению тела по улице Вершина в Тобольске. Труп лежал в овраге. Сотрудники спустились в него, упаковали тело, и передали его полицейским», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

Улица, где был обнаружен умерший, находится буквально в 60 метрах от одной из главных достопримечательностей Тобольска — сада Ермака. На Вершина расположены частные дома.

В поисковом отряде «Феникс» агентству сообщили, что потерявшихся горожан, подходящих под описание найденного мужчины, в настоящее время в Тобольске не разыскивают. Комментарий от следственного управления СК РФ по Тюменской области ожидается.