Курганская область заняла 66 строчку в рейтинге РФ по зарплате

В рейтинге зарплат на 3 десятых Курганскую область опережает Ростовская Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Специалисты РИА «Рейтинг» вычислили, сколько работающих россиян в стране получают зарплату выше средней. Исследование, основанное на данных статистики за прошлый и текущие годы, провели для всех регионов России.

«66 строчка — Курганская область. Доля работников с зарплатой выше средней по стране — 15,6%», — написано на сайте РИА «Новости». При этом доля работников, проживающих на территории и имеющих зарплату выше 2 средних, составляет 1,9%. Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ достигла отметки в 66 757 рублей.

На первой строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше среднего получают более 70% работников. Следом идут Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский округа.

По данным на конец июля, в Кургане средняя заработная плата составила почти 40 тысяч рублей. В мае средний заработок жителей Зауралья достиг 39,9 тысяч рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 8,5%. Такими данными поделились в Свердловскстатае.