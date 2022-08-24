24 августа 2022

Курганская область заняла 66 строчку в рейтинге РФ по зарплате

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В рейтинге зарплат на 3 десятых Курганскую область опережает Ростовская Фото:

Специалисты РИА «Рейтинг» вычислили, сколько работающих россиян в стране получают зарплату выше средней. Исследование, основанное на данных статистики за прошлый и текущие годы, провели для всех регионов России.

«66 строчка — Курганская область. Доля работников с зарплатой выше средней по стране — 15,6%», — написано на сайте РИА «Новости». При этом доля работников, проживающих на территории и имеющих зарплату выше 2 средних, составляет 1,9%. Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ достигла отметки в 66 757 рублей.

На первой строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше среднего получают более 70% работников. Следом идут Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский округа.

По данным на конец июля, в Кургане средняя заработная плата составила почти 40 тысяч рублей. В мае средний заработок жителей Зауралья достиг 39,9 тысяч рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 8,5%. Такими данными поделились в Свердловскстатае.

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Специалисты РИА «Рейтинг» вычислили, сколько работающих россиян в стране получают зарплату выше средней. Исследование, основанное на данных статистики за прошлый и текущие годы, провели для всех регионов России. «66 строчка — Курганская область. Доля работников с зарплатой выше средней по стране — 15,6%», — написано на сайте РИА «Новости». При этом доля работников, проживающих на территории и имеющих зарплату выше 2 средних, составляет 1,9%. Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ достигла отметки в 66 757 рублей. На первой строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше среднего получают более 70% работников. Следом идут Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. По данным на конец июля, в Кургане средняя заработная плата составила почти 40 тысяч рублей. В мае средний заработок жителей Зауралья достиг 39,9 тысяч рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 8,5%. Такими данными поделились в Свердловскстатае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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