В курганском округе, по словам главы муниципалитета, выращивают самые сладкие арбузы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного округа в Курганской области Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Чиновник похвастался, что местные плоды самые сладкие. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш сладкий арбузный тренд, действительно, самый сладкий! Кто не пробовал, самое время убедиться», — написал Сытов. Глава муниципалитета добавил, что к ним приезжали курганские телевизионщики и снимали сюжет о новом урожае арбузов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном округе идет сбор местных арбузов. В окружной администрации рассказали, что плоды поспели в селе Казак-Кочердык. Кроме ягод аграрии выращивают дыни, тыквы, кабачки, томаты и перцы. Эксперты рассказали, как выбрать спелый и вкусный арбуз. Специалисты советуют покупать плоды в проверенных и безопасных точках. Также специалисты напомнили, что не следует покупать арбузы и другую плодовую продукцию возле дорог.