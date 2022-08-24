Глава Целинного округа в Курганской области Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Чиновник похвастался, что местные плоды самые сладкие. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш сладкий арбузный тренд, действительно, самый сладкий! Кто не пробовал, самое время убедиться», — написал Сытов. Глава муниципалитета добавил, что к ним приезжали курганские телевизионщики и снимали сюжет о новом урожае арбузов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном округе идет сбор местных арбузов. В окружной администрации рассказали, что плоды поспели в селе Казак-Кочердык. Кроме ягод аграрии выращивают дыни, тыквы, кабачки, томаты и перцы. Эксперты рассказали, как выбрать спелый и вкусный арбуз. Специалисты советуют покупать плоды в проверенных и безопасных точках. Также специалисты напомнили, что не следует покупать арбузы и другую плодовую продукцию возле дорог.
Глава Целинного округа гордится местными сладкими арбузами
Фото: Александр Сытов, «ВКонтакте»
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Глава Целинного округа в Курганской области Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Чиновник похвастался, что местные плоды самые сладкие. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Наш сладкий арбузный тренд, действительно, самый сладкий! Кто не пробовал, самое время убедиться», — написал Сытов. Глава муниципалитета добавил, что к ним приезжали курганские телевизионщики и снимали сюжет о новом урожае арбузов. Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном округе идет сбор местных арбузов. В окружной администрации рассказали, что плоды поспели в селе Казак-Кочердык. Кроме ягод аграрии выращивают дыни, тыквы, кабачки, томаты и перцы. Эксперты рассказали, как выбрать спелый и вкусный арбуз. Специалисты советуют покупать плоды в проверенных и безопасных точках. Также специалисты напомнили, что не следует покупать арбузы и другую плодовую продукцию возле дорог.