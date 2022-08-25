Новые стандарты образования создали проблему тюменским педагогам

Обновленный ФГОС создал проблему для учителей Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские учителя столкнулись с проблемой несоответствия учебников обновленным критериям после перехода на новые правила федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Из-за этого городской группе педагогов пришлось разработать методические рекомендации для решения данного вопроса. Об этом рассказала учительница русского языка и литературы школы № 27 Дарья Макарова на августовском педагогическом форуме «Тюмень — город образования».

«В Тюмени были созданы городские группы педагогов, которые разработали программы по всем учебным предметам. Главная сложность: работа по действующим учебникам, которые не совсем соответствуют обновленным стандартам. Поэтому рабочими группами были созданы методические рекомендации по компенсации содержания учебного материала с использованием цифровых образовательных ресурсов, электронных учебников, электронных библиотек», — передают слова Макаровой на официальной странице администрации города Тюмени в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по ее словам, новые стандарты дают ряд преимуществ. «Это определение единой системы требований к предметным результатам основного общего образования, что дает возможность получать качественное образование каждому», — рассказала учительница. Она также заявила, что тюменские педагоги готовы к обновленному ФГОС, который введут в школах Тюмени с первого сентября. Он затронет учеников с первого по седьмой класс.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поставил задачу регионам проработать организацию нового учебного года. Он отметил, что День знаний должен стать праздником для всех школьников.