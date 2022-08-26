26 августа 2022

Сотни домов в Курганской области останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
Жителей Курганской области проинформировали о временном временном отключении воды Фото:

В двух селах и одной деревне Курганской области 28 августа временно приостановят подачу воды. Об этом сообщили в компании ООО «Аквасервис».

«В воскресенье (28 августа) с 10.30 до 14.30 будет прекращена подача питьевой воды в селах Белозерское и Полевое, а также деревне Корюкина. Это связано с технологическим обслуживанием оборудования центрального водопровода», — указано на странице администрации Белозерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Жителей территорий попросили с пониманием отнестись к этой ситуации. Гражданам рекомендовано заранее сделать запас воды.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за коммунальной аварии в центре Кургана без холодной воды остались 15 домов. Частые поломки происходя из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации.

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В двух селах и одной деревне Курганской области 28 августа временно приостановят подачу воды. Об этом сообщили в компании ООО «Аквасервис». «В воскресенье (28 августа) с 10.30 до 14.30 будет прекращена подача питьевой воды в селах Белозерское и Полевое, а также деревне Корюкина. Это связано с технологическим обслуживанием оборудования центрального водопровода», — указано на странице администрации Белозерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Жителей территорий попросили с пониманием отнестись к этой ситуации. Гражданам рекомендовано заранее сделать запас воды. Ранее URA.RU сообщало, что из-за коммунальной аварии в центре Кургана без холодной воды остались 15 домов. Частые поломки происходя из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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