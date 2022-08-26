Сотни домов в Курганской области останутся без воды

Жителей Курганской области проинформировали о временном временном отключении воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В двух селах и одной деревне Курганской области 28 августа временно приостановят подачу воды. Об этом сообщили в компании ООО «Аквасервис».

«В воскресенье (28 августа) с 10.30 до 14.30 будет прекращена подача питьевой воды в селах Белозерское и Полевое, а также деревне Корюкина. Это связано с технологическим обслуживанием оборудования центрального водопровода», — указано на странице администрации Белозерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Жителей территорий попросили с пониманием отнестись к этой ситуации. Гражданам рекомендовано заранее сделать запас воды.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за коммунальной аварии в центре Кургана без холодной воды остались 15 домов. Частые поломки происходя из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации.