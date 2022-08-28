Над ЗАЭС сбили дрон, уничтожен цех по ремонту вертолетов ВСУ. Главное к вечеру 28 августа

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Российские войска сбили дрон над Запорожской атомной электростанцией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство Энергодара сообщило о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской атомной электростанции, который упал на ее крышу. Воздушно-космические силы России поразили производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», где ремонтировались вертолеты ВСУ, передает Министерство обороны РФ. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 28 августа.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.

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Руководство Энергодара сообщило о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской атомной электростанции, который упал на ее крышу. Воздушно-космические силы России поразили производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», где ремонтировались вертолеты ВСУ, передает Министерство обороны РФ. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 28 августа. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.
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