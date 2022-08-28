Над ЗАЭС сбили дрон, уничтожен цех по ремонту вертолетов ВСУ. Главное к вечеру 28 августа

28 августа 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Российские войска сбили дрон над Запорожской атомной электростанцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Энергодара сообщило о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской атомной электростанции, который упал на ее крышу. Воздушно-космические силы России поразили производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», где ремонтировались вертолеты ВСУ, передает Министерство обороны РФ. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 28 августа. Россия передала в Совет безопасности ООН свидетельства обстрела украинскими военными Запорожской АЭС, тем самым предоставив неопровержимые доказательства. После этого власти Запорожья разработали план эвакуации населения из-за возможной катастрофы на объекте. Позже стало известно, что ВСУ атаковали ЗАЭС снова — один из боеприпасов попал в район нахождения энергоблока;

США продолжают поддерживать Украину. В частности, они увеличивают поставки туда оружия и боеприпасов морским путем;

В октябре этого года на Украине начнут призывать женщин на добровольную военную службу. Однако большинство из них не будут использоваться для выполнения боевых функций, пишет нидерландский портал NOS;

Источник в администрации Мариуполя рассказал URA.RU, что город и Ростовскую область свяжут новой магистралью. По его словам, автодорога будет окончательно восстановлена уже к 5—7 сентября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.

Руководство Энергодара сообщило о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской атомной электростанции, который упал на ее крышу. Воздушно-космические силы России поразили производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», где ремонтировались вертолеты ВСУ, передает Министерство обороны РФ. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 28 августа. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской народной республики.