Курганцы заявили о подпольной продаже мест на кладбище

29 августа 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Кетовском районе родственникам умершего предложили заплатить 3,5 тысячи рублей за место на кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каширинском сельсовете Курганской области предлагают заплатить взнос за возможность похоронить умершего на местном кладбище. Размер взноса за проживавших в Кургане — 7 тысяч рублей, за покойников из Кетовского района — 3,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU родственники умершего. «Обратились в Каширинский сельсовет с заявлением о захоронении мужчины. Сотрудница сельсовета сказала заплатить благотворительный взнос: на тех, кто раньше проживал в Кетовском районе — 3,5 тысяч рублей, кто в городе [Кургане] жил — 7 тысяч рублей, а для местных другие расценки. На вопрос, что делать, если денег нет, предложила встретиться с главой [Андреем Истоминым], которой будет после обеда. Сотрудница заявила, что кладбище собственное и на кладбище пускают только своих копальщиков. Такое у них условие, работу [копальщиков] также нужно оплатить», — рассказали родственники покойного (есть аудиозапись разговора в сельсовете). По словам собеседника, родственники указали в бланке благотворительного взноса 0 рублей. Встречу глава сельсовета перенес. Сам Андрей Истомин подтвердил URA.RU обращение курганцев. «Передо мной лежит бумага — благотворительный взнос 0 рублей. Никто с них ничего не требует. Мы объясняем, если есть желание у человека, он может какую-то сумму пожертвовать на уборку территории. Но мы не заставляем, это уголовно наказуемо, нас постоянно проверяет прокуратура», — сказал он. Председатель союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев говорит, что по ФЗ №8 «О погребении» место на кладбище предоставляется для умершего бесплатно по его завещанию либо по выбору родственников (кроме закрытых, военных, мемориальных кладбищ). «В данной ситуации это обычное сельское кладбище, на содержание которого выделяют деньги из бюджета. Глава может использовать его для пополнения местного бюджета за счет родственников умерших людей. Это похоже на вымогательство и злоупотребление полномочиями», — сказал Пономарев. Он добавил, что известен другой случай с тем же сельсоветом, когда челябинке пришлось платить 3,5 тысячи рублей за место для покойника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каширинском сельсовете Курганской области предлагают заплатить взнос за возможность похоронить умершего на местном кладбище. Размер взноса за проживавших в Кургане — 7 тысяч рублей, за покойников из Кетовского района — 3,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU родственники умершего. «Обратились в Каширинский сельсовет с заявлением о захоронении мужчины. Сотрудница сельсовета сказала заплатить благотворительный взнос: на тех, кто раньше проживал в Кетовском районе — 3,5 тысяч рублей, кто в городе [Кургане] жил — 7 тысяч рублей, а для местных другие расценки. На вопрос, что делать, если денег нет, предложила встретиться с главой [Андреем Истоминым], которой будет после обеда. Сотрудница заявила, что кладбище собственное и на кладбище пускают только своих копальщиков. Такое у них условие, работу [копальщиков] также нужно оплатить», — рассказали родственники покойного (есть аудиозапись разговора в сельсовете). По словам собеседника, родственники указали в бланке благотворительного взноса 0 рублей. Встречу глава сельсовета перенес. Сам Андрей Истомин подтвердил URA.RU обращение курганцев. «Передо мной лежит бумага — благотворительный взнос 0 рублей. Никто с них ничего не требует. Мы объясняем, если есть желание у человека, он может какую-то сумму пожертвовать на уборку территории. Но мы не заставляем, это уголовно наказуемо, нас постоянно проверяет прокуратура», — сказал он. Председатель союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев говорит, что по ФЗ №8 «О погребении» место на кладбище предоставляется для умершего бесплатно по его завещанию либо по выбору родственников (кроме закрытых, военных, мемориальных кладбищ). «В данной ситуации это обычное сельское кладбище, на содержание которого выделяют деньги из бюджета. Глава может использовать его для пополнения местного бюджета за счет родственников умерших людей. Это похоже на вымогательство и злоупотребление полномочиями», — сказал Пономарев. Он добавил, что известен другой случай с тем же сельсоветом, когда челябинке пришлось платить 3,5 тысячи рублей за место для покойника.