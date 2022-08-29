В Курганской области 1 сентября местами пройдут грозы

На День знаний в Курганской области местами пройдут дожди и грозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый день сентября в Кургане будет жарким и солнечным, при этом в районах области местами пройдут дожди и грозы. Об этом говорится на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также на сайте Gismeteo.

«В Курганской области 1 сентября днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза, преимущественно облачно. Температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Ветер западный, до 9 метров в секунду», — указано в сообщении. В ночь на 1 сентября преимущественно без осадков. Со 2 сентября и до конца недели температура воздуха начнет опускаться с +30 до +20 градусов. Ночью температура будет опускаться до +10 градусов.

Согласно данным Gismeteo, в Кургане днем 1 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +28 градусов. Жаркая погода с температурой воздуха до +35 градусов продержится в городе до 3 сентября включительно, 4 сентября пройдет дождь, температура составит +13 градусов.

Ранее URA.RU писало, что до конца августа в Кургане продержится жаркая и почти безветренная погода. По предположениям синоптиков, к субботе, 3 сентября, столбик термометра опустится до отметки в +26 градусов.