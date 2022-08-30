30 августа 2022

В Тюмени без вести пропал пенсионер с проблемами со здоровьем. Фото

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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, пенсионер, затылок, старик, седина
Мужчина вышел из дома и не вернулся Фото:

Пенсионер Владислав Короленко, нуждающийся в медицинской помощи, 30 августа ушел из дома в Центральном районе Тюмени и пропал без вести. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области. Мужчине 73 года.

«Помогите найти человека! Пропал Короленко Владислав Романович, 73 года. Центральный округ Тюмени. 30 августа вышел из дома и не вернулся», — сообщается в ориентировке «Лиза Алерт».

Мужчина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на нем были темно-синие штаны, куртка и футболка, черные ботинки и кепка.

Рост мужчины около 178 см, у него голубые глаза и светло-русые волосы с проседью. Информацию о тюменце можно сообщить по телефонам 112, 89220059559, 89222669874.

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Пенсионер Владислав Короленко, нуждающийся в медицинской помощи, 30 августа ушел из дома в Центральном районе Тюмени и пропал без вести. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области. Мужчине 73 года. «Помогите найти человека! Пропал Короленко Владислав Романович, 73 года. Центральный округ Тюмени. 30 августа вышел из дома и не вернулся», — сообщается в ориентировке «Лиза Алерт». Мужчина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на нем были темно-синие штаны, куртка и футболка, черные ботинки и кепка. Рост мужчины около 178 см, у него голубые глаза и светло-русые волосы с проседью. Информацию о тюменце можно сообщить по телефонам 112, 89220059559, 89222669874.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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