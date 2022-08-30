В Тюмени без вести пропал пенсионер с проблемами со здоровьем. Фото

31 августа 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Мужчина вышел из дома и не вернулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионер Владислав Короленко, нуждающийся в медицинской помощи, 30 августа ушел из дома в Центральном районе Тюмени и пропал без вести. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области. Мужчине 73 года. «Помогите найти человека! Пропал Короленко Владислав Романович, 73 года. Центральный округ Тюмени. 30 августа вышел из дома и не вернулся», — сообщается в ориентировке «Лиза Алерт». Мужчина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на нем были темно-синие штаны, куртка и футболка, черные ботинки и кепка. Рост мужчины около 178 см, у него голубые глаза и светло-русые волосы с проседью. Информацию о тюменце можно сообщить по телефонам 112, 89220059559, 89222669874. Фото: Лиза Алерт

Пенсионер Владислав Короленко, нуждающийся в медицинской помощи, 30 августа ушел из дома в Центральном районе Тюмени и пропал без вести. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Тюменской области. Мужчине 73 года. «Помогите найти человека! Пропал Короленко Владислав Романович, 73 года. Центральный округ Тюмени. 30 августа вышел из дома и не вернулся», — сообщается в ориентировке «Лиза Алерт». Мужчина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на нем были темно-синие штаны, куртка и футболка, черные ботинки и кепка. Рост мужчины около 178 см, у него голубые глаза и светло-русые волосы с проседью. Информацию о тюменце можно сообщить по телефонам 112, 89220059559, 89222669874.