Инсайд: глава Томской области останется без усиления из Тобольска

31 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Мазур возглавлял Тобольск с 2012 по 2019 годы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова продолжит работу в городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее в томских СМИ появилась информация, что чиновница может пополнить команду врио губернатора Томской области Владимира Мазура, который возглавлял Тобольск с 2012 по 2019 годы. «Ничего исключать со временем, конечно, нельзя. Но в обозримом будущем Зубова продолжит трудиться в администрации Тобольска. Переезд не планируется», — рассказал источник. Агентство обращалось за комментарием в пресс-службу тобольской мэрии. Там ответили, что не обладают официальной информацией о планах Зубовой покинуть городскую администрацию. Мазур был назначен врио губернатора Томской области 10 мая. В одном из первых публичных выступлений он перепутал новый регион с Тюменской областью.

Первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова продолжит работу в городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее в томских СМИ появилась информация, что чиновница может пополнить команду врио губернатора Томской области Владимира Мазура, который возглавлял Тобольск с 2012 по 2019 годы. «Ничего исключать со временем, конечно, нельзя. Но в обозримом будущем Зубова продолжит трудиться в администрации Тобольска. Переезд не планируется», — рассказал источник. Агентство обращалось за комментарием в пресс-службу тобольской мэрии. Там ответили, что не обладают официальной информацией о планах Зубовой покинуть городскую администрацию. Мазур был назначен врио губернатора Томской области 10 мая. В одном из первых публичных выступлений он перепутал новый регион с Тюменской областью.