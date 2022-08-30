Инсайд: глава Томской области останется без усиления из Тобольска

Первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова продолжит работу в городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее в томских СМИ появилась информация, что чиновница может пополнить команду врио губернатора Томской области Владимира Мазура, который возглавлял Тобольск с 2012 по 2019 годы.
«Ничего исключать со временем, конечно, нельзя. Но в обозримом будущем Зубова продолжит трудиться в администрации Тобольска. Переезд не планируется», — рассказал источник.
Агентство обращалось за комментарием в пресс-службу тобольской мэрии. Там ответили, что не обладают официальной информацией о планах Зубовой покинуть городскую администрацию.
Мазур был назначен врио губернатора Томской области 10 мая. В одном из первых публичных выступлений он перепутал новый регион с Тюменской областью.
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