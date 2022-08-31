Наступление Зеленского провалилось, на ЗАЭС предотвращен теракт. Главное к вечеру 31 августа

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
На запорожской АЭС предотвращен теракт, электростанция обстреливалась со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял провальные попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении. На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 августа.

  • В Минобороны РФ заявили, что режим президента Украины Владимира Зеленского предпринял провальные попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении. За двое суток атак украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29, а также три вертолета Ми-8.
  • На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов.
  • ВСУ начали обстрел Энергодара после прибытия туда ядерных инспекторов ООН в составе миссии Международного агентства по атомной энергии. ВСУ нанесли артиллерийские удары по береговой линии Энергодара.
  • Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на Украину завезли новые дальнобойные ракеты залпового огня HIMARS. Также он отметил, что союзные силы предпринимают попытки по уничтожению данного вооружения.
  • Глава МИД РФ заявил о том, что задачи НАТО в ходе спецоперации на Украине направлены на ослабление России. Министр выступает с тезисом, что России нужно полагаться только на себя.
  • В Госдуме предложили дать спецоперации на Украине новый статус. Ее хотят назвать — контртеррористической.
  • В США хотят разрешить Украине ударить по городам России. Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал обеспечить Киев оружием, которое способно ударить по территории России.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения ЛНР И ДНР от геноцида со стороны Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский предпринял провальные попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении. На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения ЛНР И ДНР от геноцида со стороны Киева.
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