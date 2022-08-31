Наступление Зеленского провалилось, на ЗАЭС предотвращен теракт. Главное к вечеру 31 августа

31 августа 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

На запорожской АЭС предотвращен теракт, электростанция обстреливалась со стороны ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предпринял провальные попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении. На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 августа. В Минобороны РФ заявили, что режим президента Украины Владимира Зеленского предпринял провальные попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении. За двое суток атак украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29, а также три вертолета Ми-8.

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов.

ВСУ начали обстрел Энергодара после прибытия туда ядерных инспекторов ООН в составе миссии Международного агентства по атомной энергии. ВСУ нанесли артиллерийские удары по береговой линии Энергодара.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на Украину завезли новые дальнобойные ракеты залпового огня HIMARS. Также он отметил, что союзные силы предпринимают попытки по уничтожению данного вооружения.

Глава МИД РФ заявил о том, что задачи НАТО в ходе спецоперации на Украине направлены на ослабление России. Министр выступает с тезисом, что России нужно полагаться только на себя.

В Госдуме предложили дать спецоперации на Украине новый статус. Ее хотят назвать — контртеррористической.

В США хотят разрешить Украине ударить по городам России. Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал обеспечить Киев оружием, которое способно ударить по территории России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения ЛНР И ДНР от геноцида со стороны Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял провальные попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении. На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения ЛНР И ДНР от геноцида со стороны Киева.