Лавров определил основные цели НАТО в спецоперации на Украине

31 августа 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Лаврова — Запад рассчитывает ослабить Россию в ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задачи НАТО в ходе спецоперации на Украине направлены на ослабление России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя», — подчеркнул он. Об этом министр заявил во время Федерального просветительского марафона «Знание». Трансляция встречи велась в соцсетях. Лавров также отметил, что задачи у Запада были изначально глобального характера, связанные с тем, чтобы ослабить РФ. Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Также, министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от президента Франции Эммануэля Макрона, направленное к президенту РФ. Суть послания — идеи по прекращению боевых действий на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. В свою очередь, западные страны активно вмешиваются в конфликт и накладывают антироссийские санкции. Тем не менее, они сталкиваются с последствиями своего решения.

Задачи НАТО в ходе спецоперации на Украине направлены на ослабление России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя», — подчеркнул он. Об этом министр заявил во время Федерального просветительского марафона «Знание». Трансляция встречи велась в соцсетях. Лавров также отметил, что задачи у Запада были изначально глобального характера, связанные с тем, чтобы ослабить РФ. Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Также, министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от президента Франции Эммануэля Макрона, направленное к президенту РФ. Суть послания — идеи по прекращению боевых действий на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. В свою очередь, западные страны активно вмешиваются в конфликт и накладывают антироссийские санкции. Тем не менее, они сталкиваются с последствиями своего решения.