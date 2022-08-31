Лавров определил основные цели НАТО в спецоперации на Украине

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
По словам Сергея Лаврова — Запад рассчитывает ослабить Россию в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Задачи НАТО в ходе спецоперации на Украине направлены на ослабление России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя», — подчеркнул он. Об этом министр заявил во время Федерального просветительского марафона «Знание». Трансляция встречи велась в соцсетях. Лавров также отметил, что задачи у Запада были изначально глобального характера, связанные с тем, чтобы ослабить РФ.

Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Также, министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от президента Франции Эммануэля Макрона, направленное к президенту РФ. Суть послания — идеи по прекращению боевых действий на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. В свою очередь, западные страны активно вмешиваются в конфликт и накладывают антироссийские санкции. Тем не менее, они сталкиваются с последствиями своего решения.

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Задачи НАТО в ходе спецоперации на Украине направлены на ослабление России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя», — подчеркнул он. Об этом министр заявил во время Федерального просветительского марафона «Знание». Трансляция встречи велась в соцсетях. Лавров также отметил, что задачи у Запада были изначально глобального характера, связанные с тем, чтобы ослабить РФ. Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Также, министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от президента Франции Эммануэля Макрона, направленное к президенту РФ. Суть послания — идеи по прекращению боевых действий на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. В свою очередь, западные страны активно вмешиваются в конфликт и накладывают антироссийские санкции. Тем не менее, они сталкиваются с последствиями своего решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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