В Госдуме предложили дать спецоперации на Украине новый статус

В Госдуме назвали Украину оплотом терроризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперации на Украине нужно дать статус контртеррористической. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — сказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

По его словам, Украина стала оплотом международного терроризма. Также он обратил внимание на обстрелы Запорожской АЭС и мирных городов со стороны Украины. Шеремет назвал это преступлением.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целями которой стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина неоднократно обстреливала ДНР и ЛНР, а также территории, которые находятся под контролем российской армии. ВСУ за двое суток ударили семь раз по ЗАЭС, передает «Дни.ру».