Мэрия Кургана нашла у себя незаконные закупки на миллионы рублей

Мэрия за полгода провела несколько незаконных закупок на сумму более 8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана за полгода совершила десятки закупок с нарушениями законодательства РФ, среди них были закупки на 4 млн рублей у одного поставщика. Проверки проводил департамент финансов и имущества при самой администрации. Об этом говорится на сайте мэрии.

«Установлены факты осуществления заказчиками закупок у единственного поставщика, что является нарушением требований федерального закона (ФЗ) „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“. Общая сумма закупок с подобным нарушением в первом квартале 2022 года составила 4,37 млн рублей», — указано в отчете. Также во втором квартале заказчики мэрии провели оплату по контракту с нарушением сроков, их общая сумма составила 4,7 млн рублей.

Всего по результатам проверок за первый квартал выявлено 70 нарушений в сфере закупок, за второй квартал — 14 нарушений. Всего по ним было выписано 3 предписания об устранении нарушений. Проверки проводило контрольно-ревизионное управление департамента финансов и имущества мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Кургана в 2023 и 2024 годах значительно урежут расходы на закупки, в том числе в отношении различных товаров и услуг, предназначенных для нужд мэрии. В планах у администрации за два года сэкономить на расходах более 10 млн рублей.