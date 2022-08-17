Курганская администрация существенно снизит план-график закупок в течение двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации города Кургана в 2023 и 2024 годах существенно сократятся расходы на закупки, в том числе в отношении различных товаров и услуг, предназначенных для нужд мэрии. Данные размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Итоговые показатели плана-графика закупок администрации г. Кургана. 2022 год — 30 182 800,17 р., 2023 год — 26 669 145,49 р., 2024 год — 20 174 836,72 р.», — гласят цифры электронного документа. Экономия на расходах за два года составит более 10 млн рублей.

Основными видами закупок городской администрации являются закуп энергоресурсов, обслуживание муниципального долга, а также прочие товары и услуги. Последняя категория включает в себя и услуги для обслуживания информационно-коммуникационных технологий, при помощи которых управляются муниципальные организации. Это курсы повышения квалификации, услуги по переподготовке служащих, информационные услуги и т. д.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кургана с просьбой прокомментировать сокращение расходов. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске, втором по значимости городе Курганской области, чиновники предложили сократить расходы на культуру. При этом обещалось, что ни одно учреждение культуры закрыто не будет.