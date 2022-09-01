Омбудсмены Чечни и Кургана объединились, чтобы помочь арестанту

Омбудсмены Мансур Солтаев и Борис Шалютин объединились, чтобы помочь арестованному сотруднику ФСИН

Сотрудника курганской колонии задержали из-за превышения должностных полномочий (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике (УПЧ в ЧР) Мансур Солтаев и курганский омбудсмен Борис Шалютин объединились, чтобы оказать помощь замначальника оперотдела УФСИН, которого арестовали по обвинению в превышении полномочий. Ранее отец задержанного силовика жаловался главе Чечни Рамзану Кадырову и просил помочь с освобождением сына. Об этом говорится в группе УПЧ в ЧР в соцсети «ВКонтакте».

«Мы тесно взаимодействуем с региональными коллегами, которые оказывают нам посильную помощь в защите прав наших заявителей. Большая работа проведена по нашему обращению омбудсменом от Курганской области Борисом Шалютиным. Мы обращались к нему с просьбой о содействии в объективном расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении уроженца Чеченской Республики, капитана внутренней службы ФСИН России Хамзата Амаева, обвиняемого в превышении полномочий», — рассказал на своей странице в соцсети Мансур Солтаев.

По просьбе омбудсмена Чечни правозащитник Шалютин посетил задержанного сотрудника курганской колонии №2, которого после ареста отправили в челябинское СИЗО. «По результатам беседы с Амаевым Хамзатом проведена встреча с прокурором Курганской области. Кроме того, направлено письмо руководителю СУ СКР по Курганской области с информацией о фактах, указывающих на признаки преступления, сообщенных Амаевым в холе личного приема», — говорится в письме Шалютина к чеченскому омбудсмену. До этого стало известно, что курганский омбудсмен написал обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы ходатайствовать о проверке постановления суда об избрании меры пресечения задержанному сотруднику УФСИН.

«Благодарю Бориса Соломоновича за проведенную работу и плодотворное сотрудничество. Будем совместно добиваться объективного и всестороннего расследования», — добавил Солтаев.

URA.RU писало, в отношении сотрудника курганской колонии после драки с коллегой было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также курганского силовика обвинили в причинении травм гражданам, которые были задержаны при попытке переброса запрещенных предметов в ИК-2. После того как отец арестованного Хаси Амаев обратился к главе Чечни, уголовное дело под личный контроль взял чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.