В Кургане из-за ремонтов перекрестков на улице Горького изменится движение автобусов 20 маршрутов

У автобусов маршрута №388 также изменится движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за ремонтных работ на двух перекрестках ул. Максима Горького изменят движение автобусы 21 маршрута. Данная информация была размещена 2 сентября на сайте городской администрации.

«С 23:00 часов 2 сентября 2022 года до 23:00 часов 12 сентября 2022 года закрыт для движения перекресток ул. Ленина — ул. М. Горького. С 8:00 часов 4 сентября 2022 года до 6:00 часов 15 сентября 2022 года закрыт для движения перекресток ул. Пролетарская — ул. М. Горького», — указано в сообщении.

Из-за этого автобусы временно изменят движение. Представители мэрии просят горожан заранее спланировать маршрут.

О перекрытии на перекрестке ул. Максима Горького и Ленина стало известно 1 сентября. Там проведут аварийные работы.