01 сентября 2022

Курганцы жалуются на пробки в крупном районе города. Фото

Курганцы жалуются на пробки в Заозерном районе из-за лежачих полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане жалуются, что пробки образуются по утрам (архивное фото) Фото:

В Кургане на ул. Мостостроителей в Заозерном районе возле лежачих полицейских по утрам образуются пробки. Об этом жители Кургана сообщили в соцсети «ВКонтакте». В Заозерном проживает примерно треть жителей Кургана.

«Уберите вы эти лежаки на Мостостроителей. Каждое утро образуется огромная пробка. Думаю камеры на 20 км/ч будет достаточно для безопасности пешеходов, а лучше просто светофор с кнопкой сделайте», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Курган».

В комментариях под постом некоторые пользователи согласились с автором. Там же на обращение ответили представители городской администрации. «Устройство искусственных неровностей и установка знаков с ограничением скорости проводится по предписанию ГИБДД, в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Для решения проблемы транспортных заторов необходимо расширение ул. Мостостроителей», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации отметили, что проект реконструкции уже разработали, и представители власти рассматривают варианты расширения дороги на последующие годы.

Ранее горожане жаловались на пробки, которые образовывались возле моста, расположенного на улице Бурова-Петрова. Это было связано с тем, что Некрасовский мост был полностью перекрыт на ремонт, и автомобилисты объезжали его по соседнему путепроводу.

Пробки появляются на ул. Мостостроителей
Фото:

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В Кургане на ул. Мостостроителей в Заозерном районе возле лежачих полицейских по утрам образуются пробки. Об этом жители Кургана сообщили в соцсети «ВКонтакте». В Заозерном проживает примерно треть жителей Кургана. «Уберите вы эти лежаки на Мостостроителей. Каждое утро образуется огромная пробка. Думаю камеры на 20 км/ч будет достаточно для безопасности пешеходов, а лучше просто светофор с кнопкой сделайте», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Курган». В комментариях под постом некоторые пользователи согласились с автором. Там же на обращение ответили представители городской администрации. «Устройство искусственных неровностей и установка знаков с ограничением скорости проводится по предписанию ГИБДД, в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Для решения проблемы транспортных заторов необходимо расширение ул. Мостостроителей», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации отметили, что проект реконструкции уже разработали, и представители власти рассматривают варианты расширения дороги на последующие годы. Ранее горожане жаловались на пробки, которые образовывались возле моста, расположенного на улице Бурова-Петрова. Это было связано с тем, что Некрасовский мост был полностью перекрыт на ремонт, и автомобилисты объезжали его по соседнему путепроводу.
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