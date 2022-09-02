В Кургане стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший открытие праздника.
«Людей много. Даже несмотря на дождь. С приветственным словом к гостям праздника обратилась глава Кургана Елена Ситникова. Она похвалила присутствующих, не побоявшихся осадков», — рассказал корреспондент агентства.
Фестиваль проводится в третий раз. В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, конкурсы, масштабная развлекательная программа и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий будет жарка рыбы на большой сковороде. Планируется, что шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка. Также на фестивале выберут лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя, подведут итоги второго городского чемпионата по рыболовному спорту. Завершится праздник высотным салютом.
В прошлом году фестиваль стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ. Первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка» в этом году прошло в начале июня.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Кургане стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший открытие праздника. «Людей много. Даже несмотря на дождь. С приветственным словом к гостям праздника обратилась глава Кургана Елена Ситникова. Она похвалила присутствующих, не побоявшихся осадков», — рассказал корреспондент агентства. Фестиваль проводится в третий раз. В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, конкурсы, масштабная развлекательная программа и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий будет жарка рыбы на большой сковороде. Планируется, что шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка. Также на фестивале выберут лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя, подведут итоги второго городского чемпионата по рыболовному спорту. Завершится праздник высотным салютом. В прошлом году фестиваль стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ. Первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка» в этом году прошло в начале июня.