02 сентября 2022
01 сентября 2022

Гастрофестиваль «День сырка» в Кургане открылся под дождем. Фото, видео

В Кургане открыли гастрономический фестиваль "День сырка"
© Служба новостей «URA.RU»
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День сырка. Курган
Фестиваль проводится на базе ЦПКиО Фото:

В Кургане стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший открытие праздника.

«Людей много. Даже несмотря на дождь. С приветственным словом к гостям праздника обратилась глава Кургана Елена Ситникова. Она похвалила присутствующих, не побоявшихся осадков», — рассказал корреспондент агентства.

Фестиваль проводится в третий раз. В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, конкурсы, масштабная развлекательная программа и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий будет жарка рыбы на большой сковороде. Планируется, что шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка. Также на фестивале выберут лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя, подведут итоги второго городского чемпионата по рыболовному спорту. Завершится праздник высотным салютом.

В прошлом году фестиваль стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ. Первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка» в этом году прошло в начале июня.

День сырка. Курган
Многие курганцы были готовы к непогоде
Фото:
День сырка. Курган
Фестиваль — это еще одна возможность для местных производителей продемонстрировать свою продукцию
Фото:

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В Кургане стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший открытие праздника. «Людей много. Даже несмотря на дождь. С приветственным словом к гостям праздника обратилась глава Кургана Елена Ситникова. Она похвалила присутствующих, не побоявшихся осадков», — рассказал корреспондент агентства. Фестиваль проводится в третий раз. В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, конкурсы, масштабная развлекательная программа и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий будет жарка рыбы на большой сковороде. Планируется, что шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка. Также на фестивале выберут лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя, подведут итоги второго городского чемпионата по рыболовному спорту. Завершится праздник высотным салютом. В прошлом году фестиваль стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ. Первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка» в этом году прошло в начале июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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