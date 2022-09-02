Гастрофестиваль «День сырка» в Кургане открылся под дождем. Фото, видео

В Кургане открыли гастрономический фестиваль "День сырка"

03 сентября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Фестиваль проводится на базе ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший открытие праздника. «Людей много. Даже несмотря на дождь. С приветственным словом к гостям праздника обратилась глава Кургана Елена Ситникова. Она похвалила присутствующих, не побоявшихся осадков», — рассказал корреспондент агентства. Фестиваль проводится в третий раз. В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, конкурсы, масштабная развлекательная программа и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий будет жарка рыбы на большой сковороде. Планируется, что шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка. Также на фестивале выберут лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя, подведут итоги второго городского чемпионата по рыболовному спорту. Завершится праздник высотным салютом. В прошлом году фестиваль стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ. Первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка» в этом году прошло в начале июня. Многие курганцы были готовы к непогоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фестиваль — это еще одна возможность для местных производителей продемонстрировать свою продукцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший открытие праздника. «Людей много. Даже несмотря на дождь. С приветственным словом к гостям праздника обратилась глава Кургана Елена Ситникова. Она похвалила присутствующих, не побоявшихся осадков», — рассказал корреспондент агентства. Фестиваль проводится в третий раз. В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, конкурсы, масштабная развлекательная программа и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий будет жарка рыбы на большой сковороде. Планируется, что шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка. Также на фестивале выберут лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя, подведут итоги второго городского чемпионата по рыболовному спорту. Завершится праздник высотным салютом. В прошлом году фестиваль стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ. Первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка» в этом году прошло в начале июня.