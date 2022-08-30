В Кургане состоится ежегодный «День сырка»

31 августа 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Курганцев на фестивале ждут пять тысяч порций ухи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом на своем официальном сайте написало правительство Курганской области. «В программе: мастер-классы от шеф-поваров, ярмарочные ряды, фуд-зона, где можно попробовать множество блюд из рыбы и мяса, концерт, праздничный салют… И, конечно, сюрпризы от организаторов: одним из зрелищных кулинарных событий будет жарка рыбы на большой сковороде — „BigWok-сырок“», — написано на сайте. Мероприятие состоится 3 сентября и начнется в 11:00 в ЦПКиО. Шеф-поварами будет приготовлено около 200 килограммов сырка. Гости фестиваля смогут поесть зауральской ухи, продегустировать и купить рыбу, а также принять участие в конкурсах на лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя. Для любителей порыбачить пройдет чемпионат по рыболовному спорту «Курганская донка». «День сырка» закончится праздничным фейерверком. По словам мэра Кургана Елены Ситниковой, в этом году фестиваль должен пройти не менее ярко и увлекательно, чем в прошлые годы. В 2021 году фестиваль так же прошел в сентябре и стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ.

В Кургане пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка». Об этом на своем официальном сайте написало правительство Курганской области. «В программе: мастер-классы от шеф-поваров, ярмарочные ряды, фуд-зона, где можно попробовать множество блюд из рыбы и мяса, концерт, праздничный салют… И, конечно, сюрпризы от организаторов: одним из зрелищных кулинарных событий будет жарка рыбы на большой сковороде — „BigWok-сырок“», — написано на сайте. Мероприятие состоится 3 сентября и начнется в 11:00 в ЦПКиО. Шеф-поварами будет приготовлено около 200 килограммов сырка. Гости фестиваля смогут поесть зауральской ухи, продегустировать и купить рыбу, а также принять участие в конкурсах на лучшее рыбное блюдо и лучший костюм подводного обитателя. Для любителей порыбачить пройдет чемпионат по рыболовному спорту «Курганская донка». «День сырка» закончится праздничным фейерверком. По словам мэра Кургана Елены Ситниковой, в этом году фестиваль должен пройти не менее ярко и увлекательно, чем в прошлые годы. В 2021 году фестиваль так же прошел в сентябре и стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ.