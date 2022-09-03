Politika: Путин стал строителем нового мирового порядка

04 сентября 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин добился, всего, что обещал, заявили в Сербии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин стал строителем нового мирового порядка. Об этом заявило сербское издание Politika. «Путин застал Россию на коленях, и за два десятилетия она поднялась до ведущей страны нового мирового порядка. Очень повезло, что на этот раз в мире есть Владимир Владимирович Путин», — пишет Politika. Издание отмечает, что президент России добился всего, что обещал. Решением начать спецоперацию на Украине Путин спас Россию от дальнейшего раздробления, а также защитил суверенные государства от гегемона США, передает Politika. После начала спецоперации доллар «свергли с престола», заявило сербское СМИ. «Неолиберальная экономика и западная материалистическая цивилизация и богатство, основанное на бесконечном печатании денег, т. е. долларов и евро, без покрытия, пришли или подходят к окончательному концу, что также подтверждается образованием новых мировых союзов суверенных государств, таких как БРИКС, ШОС, Евразийский союз и другие», — сообщает Politika. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели антироссийские ограничения. Путин заявлял, что санкции провалились. По его словам, Россия не изолирована и не собирается изолироваться, у страны достаточно партнеров в мире. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что президент России создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим. По словам Путина, западные страны не могут смириться с установлением нового мирового порядка. Американский журнал The Nation согласился с тем, что в мире теперь новый порядок, в котором США перестали быть гегемоном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин стал строителем нового мирового порядка. Об этом заявило сербское издание Politika. «Путин застал Россию на коленях, и за два десятилетия она поднялась до ведущей страны нового мирового порядка. Очень повезло, что на этот раз в мире есть Владимир Владимирович Путин», — пишет Politika. Издание отмечает, что президент России добился всего, что обещал. Решением начать спецоперацию на Украине Путин спас Россию от дальнейшего раздробления, а также защитил суверенные государства от гегемона США, передает Politika. После начала спецоперации доллар «свергли с престола», заявило сербское СМИ. «Неолиберальная экономика и западная материалистическая цивилизация и богатство, основанное на бесконечном печатании денег, т. е. долларов и евро, без покрытия, пришли или подходят к окончательному концу, что также подтверждается образованием новых мировых союзов суверенных государств, таких как БРИКС, ШОС, Евразийский союз и другие», — сообщает Politika. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели антироссийские ограничения. Путин заявлял, что санкции провалились. По его словам, Россия не изолирована и не собирается изолироваться, у страны достаточно партнеров в мире. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что президент России создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим. По словам Путина, западные страны не могут смириться с установлением нового мирового порядка. Американский журнал The Nation согласился с тем, что в мире теперь новый порядок, в котором США перестали быть гегемоном.