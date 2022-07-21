Любимая певица Шумкова не приедет в Курган, как обещала

В Курган отменился концерт Пелагеи Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Концерт певицы Пелагеи, который был запланирован на 29 июля, не состоится. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления культуры. Любимая исполнительница губернатора Вадима Шумкова должна была выступить на ярмарке «Дары земли русской».

«Ярмарка-выставка „Дары земли русской“ и выступление Пелагеи переносятся на другую дату», — сообщили в ведомстве. Новой даты проведения выставки и концерта Пелагии пока нет.

Ранее URA.RU писало, что в группе «Пелагея» умер гитарист Павел Дешура. Коллектив объявил, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится. Мероприятия, которые запланированы на июль, тоже оказались под вопросом. В Кургане концерт должен был пройти вечером на Троицкой площади.

В марте этого года Шумков сходил на концерт Пелагеи, который прошел в областной филармонии, и подарил ей букет цветов. Губернатор называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Это заявление он сделал, выложив на своей странице в соцсетях ее клип в качестве доказательства, что сам ведет аккаунт во «ВКонтакте».