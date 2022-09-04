04 сентября 2022
03 сентября 2022

Курганские пожарные начали учения после приезда главы МЧС России. Фото

В Курганской области начались учения по ликвидации лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения проводят в четырех муниципалитетах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

В четырех муниципалитетах Курганской области проводят учения по тушению ландшафтных и лесных пожаров. Информация размещена на сайте областного правительства. На прошлой неделе в Курган приезжал руководитель МЧС России Александр Куренков.

«В округах Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова проходят учения по организации тушения ландшафтных и лесных пожаров. Учения запланировано провести в четырех муниципальных образованиях, которые наиболее пострадали от чрезвычайной ситуации в 2022 году — это Каргапольский, Кетовский и Белозерский муниципальные округа, а также город Курган», — указано в сообщении.

Учения уже прошли в селе Чаши Каргапольского района. В них задействовали 40 человек и 15 единиц техники.

1 сентября в Курган прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с ним город посетил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Они участвовали в церемонии награждения сотрудников МЧС и осмотре специализированной техники на Троицкой площади. После губернатор Вадим Шумков отчитался перед Куренковым о ситуации с природными пожарами в регионе и рассказал о планах по борьбе с ними.

Учения уже провели в Каргапольском муниципальном округе
Фото:

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В четырех муниципалитетах Курганской области проводят учения по тушению ландшафтных и лесных пожаров. Информация размещена на сайте областного правительства. На прошлой неделе в Курган приезжал руководитель МЧС России Александр Куренков. «В округах Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова проходят учения по организации тушения ландшафтных и лесных пожаров. Учения запланировано провести в четырех муниципальных образованиях, которые наиболее пострадали от чрезвычайной ситуации в 2022 году — это Каргапольский, Кетовский и Белозерский муниципальные округа, а также город Курган», — указано в сообщении. Учения уже прошли в селе Чаши Каргапольского района. В них задействовали 40 человек и 15 единиц техники. 1 сентября в Курган прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с ним город посетил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Они участвовали в церемонии награждения сотрудников МЧС и осмотре специализированной техники на Троицкой площади. После губернатор Вадим Шумков отчитался перед Куренковым о ситуации с природными пожарами в регионе и рассказал о планах по борьбе с ними.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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