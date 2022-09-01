Губернатор Шумков отчитался перед главой МЧС

Губернатор Шумков представил главе МЧС России Куренкову план борьбы с пожарами в Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков заслушал отчет губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед главой МЧС России Александром Куренковым о ситуации с природными пожарами в регионе и рассказал о планах по борьбе с ними. Информация опубликована на официальном сайте чрезвычайного ведомства.

«Куренков провел рабочие встречи с полпредом президента России в УФО Владимиром Якушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым по ситуации с природными пожарами в округе. <…> Глава региона представил планы по поддержке и совершенствованию противопожарной службы», — говорится в сообщении МЧС России. Министр подчеркнул, из ситуации с пожарами нужно сделать правильные выводы. В частности, постоянно должны быть дисциплина и контроль.

При этом на фотографиях, которое опубликовало министерство, видно, что на встрече лично были Куренков и Якушев. Шумкова на снимках, а также на церемонии награждения на Троицкой площади, не было.

Ранее источники URA.RU сообщали, что курганский губернатор 1 сентября не встретится лично с министром. Инсайдеры отметили, что Шумков заболел.