Губернатор Шумков отчитался перед главой МЧС

Губернатор Шумков представил главе МЧС России Куренкову план борьбы с пожарами в Курганской области
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
Глава МЧС России Александр Куренков заслушал отчет губернатора Вадима Шумкова Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед главой МЧС России Александром Куренковым о ситуации с природными пожарами в регионе и рассказал о планах по борьбе с ними. Информация опубликована на официальном сайте чрезвычайного ведомства.

«Куренков провел рабочие встречи с полпредом президента России в УФО Владимиром Якушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым по ситуации с природными пожарами в округе. <…> Глава региона представил планы по поддержке и совершенствованию противопожарной службы», — говорится в сообщении МЧС России. Министр подчеркнул, из ситуации с пожарами нужно сделать правильные выводы. В частности, постоянно должны быть дисциплина и контроль.

При этом на фотографиях, которое опубликовало министерство, видно, что на встрече лично были Куренков и Якушев. Шумкова на снимках, а также на церемонии награждения на Троицкой площади, не было.

Ранее источники URA.RU сообщали, что курганский губернатор 1 сентября не встретится лично с министром. Инсайдеры отметили, что Шумков заболел.

Министр Александр Куренков и полпред Владимир Якушев провели втсречу в Кургане

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед главой МЧС России Александром Куренковым о ситуации с природными пожарами в регионе и рассказал о планах по борьбе с ними. Информация опубликована на официальном сайте чрезвычайного ведомства. «Куренков провел рабочие встречи с полпредом президента России в УФО Владимиром Якушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым по ситуации с природными пожарами в округе. <…> Глава региона представил планы по поддержке и совершенствованию противопожарной службы», — говорится в сообщении МЧС России. Министр подчеркнул, из ситуации с пожарами нужно сделать правильные выводы. В частности, постоянно должны быть дисциплина и контроль. При этом на фотографиях, которое опубликовало министерство, видно, что на встрече лично были Куренков и Якушев. Шумкова на снимках, а также на церемонии награждения на Троицкой площади, не было. Ранее источники URA.RU сообщали, что курганский губернатор 1 сентября не встретится лично с министром. Инсайдеры отметили, что Шумков заболел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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