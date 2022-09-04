Бывший депутат Госдумы стал ревизором у курганских единороссов

Бывший депутат Госдумы Василий Шишкоедов вошел в контрольно-ревизионную комиссию ЕР

Василий Шишкоедов активно занимается политической и общественной работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов после ухода из большой политики вошел в состав контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии «Единая Росси». Кроме этого, он занимается общественной деятельностью. Об этом Шишкоедов рассказал URA.RU.

«Официально на пенсии, но занимаюсь общественной работой. Состою в областном и районном советах ветеранов. Вхожу в региональную ревизионную комиссию „Единой России“. Без дела не сижу», — сказал Шишкоедов. Экс-депутат Госдумы также консультирует макушинских предпринимателей.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая России» URA.RU подтвердили, что Шишкоедов входит в состав контрольно-ревизионной комиссии. Там также добавили, что бывший депутат Госдумы приезжает на партийные конференции.

В Государственную Думу Шишкоедов был избран по федеральному списку в 2016 году. В нижней палате парламента он представлял Курганскую и Челябинские области. Его полномочия истекли в прошлом году.

В открытых данных указано, что Шишкоедов родился 1 января 1953 года в селе Казаркино Макушинского района. В 1975 году с отличием окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В том же году стал заведующим машинно-тракторной мастерской колхоза имени Жданова. Через год его назначили главным инженером этого хозяйства. В 1991 году возглавил администрацию Макушинского района. В 1996 году был снова избран на этот пост. Муниципалитетом руководил до 2016 года. Был депутатом Курганской областной думы с 1994 по 1996 годы.