Жители Шадринска Курганской области беспокоятся за состояние усадебного дома купца Луки Сурикова — памятника архитектуры XIX века, который длительное время находится без крыши. Из-за дождей памятник может пострадать, но подрядчик не торопится с ремонтом кровли, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков.
«В центре Шадринска долгое время без кровли стоит памятник архитектуры XIX века — дом усадебный Луки Сурикова (ул. Михайловская, 63). Предприниматель, который взялся за ремонт здания, снял кровлю и приостановил работы. Идут дожди, памятник может пострадать, а работы не проводятся. По сути, уничтожается памятник архитектуры в Шадринске, город возмущен. Я обратился в прокуратуру, мне пришел ответ [от управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области], что предпринимателю дали предостережение до 29 октября устранить нарушение. А до этого времени зданию можно разрушаться?», — сказал Андрюков.
В ответе управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области говорится, что на право проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу в городе Шадринске, ул. Михайловская, 63, выдано разрешение со сроком действия до 29 октября 2022 года. «Таким образом срок выданного разрешения не истек. У правообладателя объекта существует возможность завершения ремонта кровли в установленные сроки. В связи с временной приостановкой ремонтных работ 8 июля 2022 года управлением охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области в адрес правообладателя здания-памятника направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия», — говорится в ответе ведомства.
Шадринцы беспокоятся за памятник архитектуры, у которого несколько месяцев назад сняли кровлю
фото: читатели URA.RU
В усадебном доме Луки Сурикова (г. Шадринск, ул. Михайловская, 63) приостановлен ремонт в июле 2022 года
фото: читатели URA.RU
Памятник архитектуры конца XIX в. дом усадебный Луки Сурикова находится под охраной государства
фото: читатели URA.RU
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Жители Шадринска Курганской области беспокоятся за состояние усадебного дома купца Луки Сурикова — памятника архитектуры XIX века, который длительное время находится без крыши. Из-за дождей памятник может пострадать, но подрядчик не торопится с ремонтом кровли, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «В центре Шадринска долгое время без кровли стоит памятник архитектуры XIX века — дом усадебный Луки Сурикова (ул. Михайловская, 63). Предприниматель, который взялся за ремонт здания, снял кровлю и приостановил работы. Идут дожди, памятник может пострадать, а работы не проводятся. По сути, уничтожается памятник архитектуры в Шадринске, город возмущен. Я обратился в прокуратуру, мне пришел ответ [от управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области], что предпринимателю дали предостережение до 29 октября устранить нарушение. А до этого времени зданию можно разрушаться?», — сказал Андрюков. В ответе управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области говорится, что на право проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу в городе Шадринске, ул. Михайловская, 63, выдано разрешение со сроком действия до 29 октября 2022 года. «Таким образом срок выданного разрешения не истек. У правообладателя объекта существует возможность завершения ремонта кровли в установленные сроки. В связи с временной приостановкой ремонтных работ 8 июля 2022 года управлением охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области в адрес правообладателя здания-памятника направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия», — говорится в ответе ведомства.